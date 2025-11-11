糗～台大生賭雞排珍奶「台北至少2天颱風假」 網狂蓋樓：300份確定了，咕嚕咕嚕！

網友「黑特帝大」預言台北至少放2天颱風假，不少網友上網留言訂餐，喊「領雞排囉。」（本報資料照、翻攝自交通部中央氣象署）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鳳凰颱風來襲，到底能不能放假，備受關注！一名自稱台大生的網友「黑特帝大」，9日在臉書發出「祭品文」，信誓旦旦「賭上大氣系招牌」預測台北市至少放2天假，並在貼文中表示，若預測錯誤將在校園發放上百份雞排與珍奶，成為這兩天的熱夯話題。而今，鳳凰颱風轉為輕颱，2小時前也已經確定台北市11/12沒颱風假可放，讓不少網友紛紛到粉專底下留言，「我準備好了，麻煩切塊不要辣，奶茶微糖去冰。」

網友「黑特帝大」預言11/12～11/14，台北至少放2天颱風假，並發下豪語「少一天，就請100份雞排加波霸奶茶！」文末還不忘補充，若預測失準「完全沒放假，將直接請客各300份」，註記將於16日中午12點在傅鐘底下發放雞排與飲料。

雖然目前仍無法證實這名網友是否真的是大氣系的學生，但從今晚起，臉書下方已紛紛湧入「預點雞排口味和奶茶口味」留言，「小辣不切，微糖微冰」、「我準備好了，麻煩切塊不要辣，奶茶微糖去冰」、「領雞排了」、「說到做到，不然全國都會看不起你們。」

更有網友替他擔憂「看來300份是確定了」、「你的荷包要停班停課囉」，而見颱風假成為政論節目的談論主題，也紛紛認同「颱風假的確是政治問題。」

