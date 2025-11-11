（影）一秒認出鹿港人！TRASH林頤原親自示範

一秒證明是鹿港人！TRASH林頤原，親自示範了。（取自林頤原臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕RASH剛拿金曲最佳樂團獎，團長林頤原單飛推出全新單曲，以鹿港家鄉為出發，這次更直接示範鹿港人吃麵線糊的方法，就是把裝在塑膠袋的麵線糊，抓住其中一角，然後用「倒」的來吃，還問大家學會了沒。

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

林頤原示範「鹿港人吃麵線糊」短影音，馬上獲得鹿港人一片的讚海，「沒錯！」、「真鹿港人」，許多鹿港人都說，這還不是最厲害的，還有人可以一手騎腳踏車，一手拿著裝著麵線糊塑膠袋，邊騎邊喝。

請繼續往下閱讀...

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

由於鹿港人幾乎人人都可以來一手「倒」著吃麵線糊絕技，但通常都是學生最愛秀一手，隨著年紀增長，有人就不好意思再用「倒」的，就改用吸管。鹿港鎮內的麵線糊店，有的就會準備吸管供民眾自取，用「吸」的來吃麵線糊。

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

不過，有鹿港人認為，麵線糊無論是用倒的，或是用吸的，其實只要不燙，就一點就不難，但很燙的話，真的很考驗舌頭與喉嚨的耐熱度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法