自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（影）一秒認出鹿港人！TRASH林頤原親自示範

一秒證明是鹿港人！TRASH林頤原，親自示範了。（取自林頤原臉書）一秒證明是鹿港人！TRASH林頤原，親自示範了。（取自林頤原臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕RASH剛拿金曲最佳樂團獎，團長林頤原單飛推出全新單曲，以鹿港家鄉為出發，這次更直接示範鹿港人吃麵線糊的方法，就是把裝在塑膠袋的麵線糊，抓住其中一角，然後用「倒」的來吃，還問大家學會了沒。

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

林頤原示範「鹿港人吃麵線糊」短影音，馬上獲得鹿港人一片的讚海，「沒錯！」、「真鹿港人」，許多鹿港人都說，這還不是最厲害的，還有人可以一手騎腳踏車，一手拿著裝著麵線糊塑膠袋，邊騎邊喝。

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

由於鹿港人幾乎人人都可以來一手「倒」著吃麵線糊絕技，但通常都是學生最愛秀一手，隨著年紀增長，有人就不好意思再用「倒」的，就改用吸管。鹿港鎮內的麵線糊店，有的就會準備吸管供民眾自取，用「吸」的來吃麵線糊。

TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）TRASH林頤原親自示範了，鹿港人如何吃麵線糊。（取自林頤原臉書）

不過，有鹿港人認為，麵線糊無論是用倒的，或是用吸的，其實只要不燙，就一點就不難，但很燙的話，真的很考驗舌頭與喉嚨的耐熱度。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中