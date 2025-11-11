鳳凰襲台網友崩潰製圖 封蔣萬安：反放假分子

首次上稿：20:50

〔記者馮亦寧／綜合報導〕鳳凰颱風正逐步靠近台灣，中央氣象署已發布海上和陸上颱風警報，暴風圈預計明（12日）清晨開始進入南部陸地，傍晚過後颱風中心登陸，屆時嘉義以南地區的風雨會有逐漸增大趨勢；大台北東側、宜蘭到花蓮一帶也要注意颱風與東北季風共伴可能出現的明顯降雨。這兩天許多最關心的就是能不能放颱風假？目前北北基桃宣布明日正常上班上課，網友集體崩潰，製作許多梗圖，台北市長蔣萬安繼「蔣不聽」之外也多了新封號。

昨台北、新北宣布：部分地區放假，其他正常上班上課，引來許多網友怒嗆台北市長：「蔣萬安你明天最好給我出現在民權大橋上」、「不要放不要放不要放，等路樹砸死我直接火化」，昨日放假的桃園，今天也加入正常上班上課行列，北北基桃明天必須頂著風雨上班的網友把基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政4人P在一起，指「警惕『四人幫』反放假分子」；將4人豎起大拇指的照片P在一起寫著，「吃苦當吃補，淋雨最舒服」，展現苦中作樂的一面。

