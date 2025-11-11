遭NONO牽連！朱海君消失2年「行蹤被目擊」 獨扛家計近況曝光

朱海君（左）自NONO涉案後，一夕之間變得低調。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「NONO」陳宣裕被控犯下7次性侵、猥褻等罪，一審僅認定成立強制性交未遂1罪，判刑2年6月，其餘6罪無罪。隨著案件持續上訴審理，「金曲歌后」老婆朱海君雖未涉案，卻因此遭受輿論波及，除了面臨輿論壓力，更獨自扛下家庭經濟重擔，如今她的近況也隨之曝光。

朱海君自NONO涉案後，一夕之間變得低調，對外不發聲、不回應爭議，社群更新銳減，甚至傳出暫退幕前，以專心照顧家庭為主。然而，朱海君的沉默與堅忍引來不少網友、粉絲心疼，認為她是「無辜受害者」，也有人稱讚她堅強撐起家計與生活。

朱海君7日現蹤「2025桃園花彩節」。（翻攝自臉書）

近2年來幾乎消失於幕前，朱海君本月7日先是現蹤「2025桃園花彩節」，以溫暖嗓音重現鳳飛飛經典曲，感動全場觀眾；隔日又南下花蓮參加「2025穀動日不落音樂祭」，朱海君向人群走近時，一名熱情歌迷遞出一串花枝丸，她未辜負好意順勢接下，有網友釋出活動片段笑稱「應該是第一個拿著花枝丸唱歌的金曲歌后了吧？」以親民互動和動人歌聲，再次喚起大眾的掌聲與敬意。

朱海君（右）8日南下花蓮參加「2025穀動日不落音樂祭」。（翻攝自臉書）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

