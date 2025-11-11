自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭NONO牽連！朱海君消失2年「行蹤被目擊」 獨扛家計近況曝光

朱海君（左）自NONO涉案後，一夕之間變得低調。（本報資料照）朱海君（左）自NONO涉案後，一夕之間變得低調。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「NONO」陳宣裕被控犯下7次性侵、猥褻等罪，一審僅認定成立強制性交未遂1罪，判刑2年6月，其餘6罪無罪。隨著案件持續上訴審理，「金曲歌后」老婆朱海君雖未涉案，卻因此遭受輿論波及，除了面臨輿論壓力，更獨自扛下家庭經濟重擔，如今她的近況也隨之曝光。

朱海君自NONO涉案後，一夕之間變得低調，對外不發聲、不回應爭議，社群更新銳減，甚至傳出暫退幕前，以專心照顧家庭為主。然而，朱海君的沉默與堅忍引來不少網友、粉絲心疼，認為她是「無辜受害者」，也有人稱讚她堅強撐起家計與生活。

朱海君7日現蹤「2025桃園花彩節」。（翻攝自臉書）朱海君7日現蹤「2025桃園花彩節」。（翻攝自臉書）

近2年來幾乎消失於幕前，朱海君本月7日先是現蹤「2025桃園花彩節」，以溫暖嗓音重現鳳飛飛經典曲，感動全場觀眾；隔日又南下花蓮參加「2025穀動日不落音樂祭」，朱海君向人群走近時，一名熱情歌迷遞出一串花枝丸，她未辜負好意順勢接下，有網友釋出活動片段笑稱「應該是第一個拿著花枝丸唱歌的金曲歌后了吧？」以親民互動和動人歌聲，再次喚起大眾的掌聲與敬意。

朱海君（右）8日南下花蓮參加「2025穀動日不落音樂祭」。（翻攝自臉書）朱海君（右）8日南下花蓮參加「2025穀動日不落音樂祭」。（翻攝自臉書）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中