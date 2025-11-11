自由電子報
娛樂 最新消息

英國、加拿大影迷用機票告白 花1萬台幣來台看《自殺通告》

《自殺通告》導演周冠威（右起）率演員林予晞、戴雅芝、劉敬、張豐豪一起跑QA。（本萃電影提供）《自殺通告》導演周冠威（右起）率演員林予晞、戴雅芝、劉敬、張豐豪一起跑QA。（本萃電影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港導演周冠威執導台片《自殺通告》7日全台上映，口碑發酵；有位安親班老師坦言女兒像片中角色「珮晴」一樣，每次生日永遠都遇到考試，主角林予晞聽完主動上前給予溫暖擁抱，沒想到老師卻說「我想抱的是劉敬」逗樂全場。

《自殺通告》上映後好評不斷，影迷留言「白潤音演技讓人起雞皮疙瘩」、「電影不僅關注教育制度，更是當代社會中每個人獨立思考的可能」、「把亞洲病態的考試社會刻劃得好殘酷」、「老師、家長、學生都該來看的好片」。

導演周冠威這次在台跑了一週宣傳，感性表示：「感謝許多香港人搭飛機來台灣欣賞電影，我知道遠至英國、加拿大飛來的也有，就是為了看《自殺通告》，還跟我說電影票高達1萬台幣。」

《自殺通告》口碑好評持續升溫。（本萃電影提供）《自殺通告》口碑好評持續升溫。（本萃電影提供）

導演和監製林配儀上週末帶林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝勤跑近30場映後，片中兩小無猜CP劉敬、邵奕玫打頭陣，遇到鐵粉連買6張電影票支持。

邵奕玫甚至巧遇媽媽來看電影，她透露媽媽看完片覺得現在小孩很辛苦，有重新思考大人們該如何教育下一代，才不會再發生憾事，因為太喜歡，後來又帶5位朋友進戲院二刷。

張豐豪家人也全員出動，身為老闆的何潤東也現身包場，何潤東很滿意張豐豪的表演，笑說「原本以為你很乖，原來這麼叛逆」，有感表示：「電影很有意義，家長要來看，真的不要給小朋友這麼多壓力！」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

今日熱門
