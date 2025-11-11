台北成為好萊塢祕密片場 《造夢之城》特展揭百部神作幕後真相

《造夢之城–台北幕後故事》協拍特展主視覺。（影委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「拍台北影視特展《造夢之城—台北幕後故事》」將於11月15日至12月7日，在「北投中心新村」正式登場，特展將公開逾百部台北市電影委員會協拍影視作品的台北市場景、幕後精彩花絮，要看到強片背後故事的影迷，可別錯過大好機會。

電影《96分鐘》男主角林柏宏（中）於信義區松壽路道路管制與攝影機確認拍攝位置。（影委會提供）

影委會協拍眾多知名電影、影集及電視劇，包含奧斯卡金像獎最佳導演馬丁史柯西斯的《沉默》、法國國際大導演盧貝松的《LUCY》及監製的《台北追緝令》、破億票房國片《96分鐘》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《角頭-浪流連》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《刻在你心底的名字》、《比悲傷更悲傷的故事》、《艋舺》、《角頭-浪流連》等膾炙人口的作品。

韓國電影《北風》於中山樓拍攝演員黃政民（圖中）與北韓官員黃聖旻飾（左3）對話。（影委會提供）

人氣影集及電視劇包括《華燈初上》、《一把青》、《影后》、《茶金》、《我們與惡的距離》等，藉由特展中的協拍側記與花絮影片，帶領民眾重返電影與影集取景現場，從鏡頭背後重新感受台北的城市故事與文化風貌。

《一把青》使用台北賓館作為劇中1945年空軍總司令部。（影委會提供）

影委會自2008年創立至今（10月底）的協拍成果，數量共達8899部影片，含跨國合作影片，電影746部；電視劇1,027部；廣告2,904部；MV 1,236部；短片（含學生） 1,896部； 紀錄片161部；電視節目及網劇和網大929部。

此次展區特別規劃「從臺北出發，登上國際影壇」、「影像地圖：城市場景與作品紀錄」、「穿越虛實：VR勘景體驗」及「模擬協拍影像製作體驗」四大主題區塊，讓觀者得以理解協拍服務在影視產業運作中的角色與貢獻。

「影像地圖：城市場景與作品紀錄」單元主題將揭密劇組在台北拍攝的十大熱門場景，以及近期熱門影視作品拍攝場地紀錄，每一環節都反映出台北作為「影視友善城市」的努力與實踐。

展覽資訊 展覽名稱｜拍台北影視特展《造夢之城—台北幕後故事》

展覽地點｜北投中心新村（臺北市北投區新民路22巷9號）

展覽期間｜2025年11月15日（六）至12月7日（日）1000-1730（周一休館）

