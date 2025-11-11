中國行業績差 館長情勒式行銷大罵：你們像個人嗎？

館長直播業績不佳，當場大爆氣。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅兼YouTuber「館長」陳之漢回到台灣就開直播抱怨自己12天中國行花費多，結果跨海做電商業績慘不忍睹，大家都不買東西，氣得他大罵：「你們像個人嗎？」講著講著竟然開始說現在買5千元就送貓咪暖手抱枕，讓人看不懂他的行銷方式，網友也問：這是情勒式行銷嗎？

館長抱怨中國行12天花費高，館粉還不買產品相挺。（翻攝自YouTube）

館長認為他的粉絲對他的商品支持度太低，認為有很多東西可以買，例如保健食品、服飾，更喊話粉絲大力相挺。才結束第3度中國行的館長，12天行程中去了很多地方，不過館長話鋒一轉，就說自己花了那麼多錢，結果沒有回來工商，產品都沒人買。

氣呼呼的館長斥責：「X的沒有回來工商，你們都沒有買！你們像個人嗎？去了12天，花了這麼多錢，帶給你們這麼好看的節目，結果這12天業績之差，摸摸你們的良心，雖然你們沒有，這樣對嗎？」

館長突然祭出滿額贈，讓人摸不著頭腦。（翻攝自YouTube）

館長突然拿出貓咪暖手枕，表示有滿額送，但是酸言酸語說：「你現在沒有女朋友，不代表你一輩子沒有嘛」，不過在同一場直播中，館長對中國粉絲倒是和顏悅色，甚至開心的說自己在中國受到熱烈款待，還收到很多珍貴的禮物。

