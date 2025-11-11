天心50歲生日 曬慶生影片「凍齡到不科學」 網驚：根本沒變

天心在《我們六個》挑戰飾演盲人母親，是明年金鐘戲后大熱門。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕天心出道多年，曾以《我的完美男人》拿下金鐘戲后，今年在主演戲劇《我們六個》中飾演盲人母親，詮釋命運多舛卻堅毅撐起六名孩子的角色，深刻展現母愛，被外界看好將成為明年金鐘大熱門之一。今（11日）迎來50歲生日的她，曬出一段朋友幫她慶生的影片，畫面中依舊年輕美麗、氣質出眾，凍齡模樣讓網友驚呼：「完全看不出已半百！」直呼她與年輕時幾乎沒差。

天心今過50歲生日。（翻攝自IG）

而天心和韓籍攝影師老公金英敏結婚9年，這次她生日在拍戲，老公特別飛來台灣陪伴。在天心慶生的影片中，有個橋段要「敲碎蛋糕」揭曉驚喜，結果意外變成「敲木魚」，被朋友虧「過個生日法喜充滿」，笑翻眾人。對於邁入50歲，天心感性表示：「願我們都能成為自己最喜歡的樣子，自在自信地活著，感受愛與被愛，讓生命充滿溫度。」她認為50歲是一個充滿力量與清晰的年紀，「在歲月的沉澱與累積下，我對自己與生活都有更深的認同，也更清楚自己真正想要的是什麼。」

天心皮膚白皙、身材凹凸有致。（翻攝自臉書）

天心也溫暖鼓勵同樣走到這個階段的網友：「請別忘記～我們還有很多好看的日子值得期待，很多溫暖的人要去擁抱。」網友紛紛留言讚嘆：「我希望50歲也能像妳一樣這麼有狀態！」、「天心真的越活越美！」

