雙11亂象！丟丟妹「AI偽帶貨影片瘋傳」 火大痛斥詐團

「直播天后」丟丟妹痛斥詐騙集團無良，以AI重製影片，嚴重侵犯當事人和消費者權益。（翻攝自FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雙11開跑，卻遇上鳳凰颱風攪局，消費者轉而投向線上購物，手指滑一滑、按一按，買氣搶搶滾，除了五大電商平台促銷拚業績，「名人直播帶貨」的營業額也迎來年度高鋒！

不過，「直播天后」李明珊（丟丟妹）卻淪為這波雙11商機下的受害者，原來是有詐騙集團看上丟丟妹的高知名度，透過AI將她的聲音、影像重製成假影片販售商品，甚至仿冒了IG群組、FB粉絲專頁、官方LINE帳號、抖音帳號…等，不少民眾受騙下單，就連丟丟妹的親爸都信以為真，以為女兒事業「做很大」。對此亂象，丟丟妹今親上火線澄清，「連我的官方Line都有盜版了，許多人被騙，請認證有108萬藍勾勾的粉絲專頁。」

請繼續往下閱讀...

丟丟妹今拍片澄清自己的影片和語音檔被遭重製、冒用。（翻攝自FB）

丟丟妹透露，詐騙集團手法很囂張，從雙11之前就開始透過各種社群平台販售「侵害丟丟妹商標權」的商品，利用AI製作假的影片，連她自己看了都嚇了一大跳，COPY包裝就算了，連她自己從未販售過的品項，都出現在購物清單裡，影片逼真到難以分辨。

丟丟妹說，客服每天都接到消費者投訴，舉證收到不同產品或是假貨，但丟丟妹也深感無奈，特地拍片向粉絲和消費者澄清除了臉書直播以外，其他都是詐騙，直呼；「超扯超扯超扯！竟然官方賴也有盜版、聲音還AI合成，唯一認證藍勾勾『丟丟妹』粉專上購買才是原版。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法