自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雙11亂象！丟丟妹「AI偽帶貨影片瘋傳」 火大痛斥詐團

「直播天后」丟丟妹痛斥詐騙集團無良，以AI重製影片，嚴重侵犯當事人和消費者權益。（翻攝自FB）「直播天后」丟丟妹痛斥詐騙集團無良，以AI重製影片，嚴重侵犯當事人和消費者權益。（翻攝自FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雙11開跑，卻遇上鳳凰颱風攪局，消費者轉而投向線上購物，手指滑一滑、按一按，買氣搶搶滾，除了五大電商平台促銷拚業績，「名人直播帶貨」的營業額也迎來年度高鋒！

不過，「直播天后」李明珊（丟丟妹）卻淪為這波雙11商機下的受害者，原來是有詐騙集團看上丟丟妹的高知名度，透過AI將她的聲音、影像重製成假影片販售商品，甚至仿冒了IG群組、FB粉絲專頁、官方LINE帳號、抖音帳號…等，不少民眾受騙下單，就連丟丟妹的親爸都信以為真，以為女兒事業「做很大」。對此亂象，丟丟妹今親上火線澄清，「連我的官方Line都有盜版了，許多人被騙，請認證有108萬藍勾勾的粉絲專頁。」

丟丟妹今拍片澄清自己的影片和語音檔被遭重製、冒用。（翻攝自FB）丟丟妹今拍片澄清自己的影片和語音檔被遭重製、冒用。（翻攝自FB）

丟丟妹透露，詐騙集團手法很囂張，從雙11之前就開始透過各種社群平台販售「侵害丟丟妹商標權」的商品，利用AI製作假的影片，連她自己看了都嚇了一大跳，COPY包裝就算了，連她自己從未販售過的品項，都出現在購物清單裡，影片逼真到難以分辨。

丟丟妹說，客服每天都接到消費者投訴，舉證收到不同產品或是假貨，但丟丟妹也深感無奈，特地拍片向粉絲和消費者澄清除了臉書直播以外，其他都是詐騙，直呼；「超扯超扯超扯！竟然官方賴也有盜版、聲音還AI合成，唯一認證藍勾勾『丟丟妹』粉專上購買才是原版。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中