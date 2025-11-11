自由電子報
娛樂 最新消息

FRαNKIE阿法邁入30歲變了 自揭「派對酒鬼」轉生心路歷程

FRαNKIE阿法發行第四張專輯《Can I be Frank?》。（FRαNKIE阿法提供）FRαNKIE阿法發行第四張專輯《Can I be Frank?》。（FRαNKIE阿法提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自高雄的FRαNKIE阿法曾參與兩屆嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，單曲《沒有你在》創下突破 800 萬點聽紀錄 。在發行三張專輯後，勇於跨界的阿法於 2024年與SAVAGE. M 馬克、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI共組嘻哈男團 「BSB」，以風格各異的饒舌Flow、惡趣味和唱跳表演，成為嘻哈圈備受矚目的焦點新團。

FRαNKIE阿法將舉辦「Can I be Frank？專輯法會」專場。（FRαNKIE阿法提供）FRαNKIE阿法將舉辦「Can I be Frank？專輯法會」專場。（FRαNKIE阿法提供）

邁入30歲的他，從一名總是暢談色慾、習慣用幽默惡趣味逃避脆弱的男孩，成為能勇於直面內心深處脆弱的男人。他將最新專輯命名「Can I be Frank?」，提問「我可以當我自己嗎？」，以誠實到幾近赤裸的狀態，在這張專輯暢所欲言，包含感情觀、父子情節、對理想與成就的追求等觀點，在11首曲目中一覽無遺。

FRαNKIE阿法在MV中扮演異世界濟公。（FRαNKIE阿法提供）FRαNKIE阿法在MV中扮演異世界濟公。（FRαNKIE阿法提供）

在兩首單曲於Threads接連引發討論後，阿法近期再推出 《諸忘》MV ，畫面致敬電影《第五元素》 ，翻拍異世界版本的「假瘋真智」濟公故事 。他扮演的濟公以玩世不恭的態度，讓眾人以為有奇藥，最終發現一直追尋的奇藥只是水，結尾被狠揍一番，視覺呈現出劇烈衝突的美感 ，這也呼應了阿法心境的轉折 ：「以前靠買醉麻痺自己逃避壓力，歌詞裡的情境『派對追酒、隔天宿醉再來杯回魂酒消除宿醉』都是親身經歷，相信應該很多人年輕時也有這樣的經驗。」

FRαNKIE阿法發行第四張專輯《Can I be Frank?》。（FRαNKIE阿法提供）FRαNKIE阿法發行第四張專輯《Can I be Frank?》。（FRαNKIE阿法提供）

他現在則是最愛喝水，「喝酒是一件享受的事要與最愛的人事物一起享受，成為了一名『 Productive Drinker 高效酒徒』！最喜歡在創作後來一杯進行高濃度情感釋放，以及演出後熱血沸騰時與夥伴暢快乾一杯的 Bromance！」

隨著專輯發行，阿法也與「That’s My Shhh」夥伴舉辦盛大的「Can I be Frank？專輯法會」專場，包括製作人LEO37以及 Robot Swing等明星陣容將共同在舞台上完整演繹 《Can I be Frank？》專輯曲目，而阿法過往的經典曲目則由老友DJ賴皮MR. SKIN力挺助陣。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

