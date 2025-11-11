被傳「和王品澔曖昧證據流出」 簡廷芮罕發聲：攻擊越來越嚴重

粿粿（左起）和王子的婚外情，把簡廷芮與王品澔都捲入這場風暴中。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕粿粿和范姜彥豐3年婚姻遭「王子」邱勝翊介入，婚變不只爆出這三角關係，連簡廷芮、王品澔這對同行的「美國出遊團」也被爆出婚外情，今再傳簡廷芮和王品澔有曖昧證據，但老公賴冠儒二度站出反擊，力挺老婆，簡廷芮也受不了痛批：「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」認為近期因許多捕風捉影的報導與評論，對她的生活、家庭、工作都造成了極大的影響。

簡廷芮（右）感謝老公賴冠儒站出來力挺她。（翻攝自IG）

簡廷芮表示，自己這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵，「但我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。」她希望大家能依據事實說話，避免非真實對話紀錄或沒有根據的無名爆料，關於此事不應該再波及任何無辜的人。

而她老公今站出來力挺，讓她相當感激，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。」並提到就像她老公所說的，自己懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。

