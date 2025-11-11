自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被傳「和王品澔曖昧證據流出」 簡廷芮罕發聲：攻擊越來越嚴重

粿粿（左起）和王子的婚外情，把簡廷芮與王品澔都捲入這場風暴中。（翻攝自IG）粿粿（左起）和王子的婚外情，把簡廷芮與王品澔都捲入這場風暴中。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕粿粿和范姜彥豐3年婚姻遭「王子」邱勝翊介入，婚變不只爆出這三角關係，連簡廷芮、王品澔這對同行的「美國出遊團」也被爆出婚外情，今再傳簡廷芮和王品澔有曖昧證據，但老公賴冠儒二度站出反擊，力挺老婆，簡廷芮也受不了痛批：「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」認為近期因許多捕風捉影的報導與評論，對她的生活、家庭、工作都造成了極大的影響。

簡廷芮（右）感謝老公賴冠儒站出來力挺她。（翻攝自IG）簡廷芮（右）感謝老公賴冠儒站出來力挺她。（翻攝自IG）

簡廷芮表示，自己這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵，「但我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。」她希望大家能依據事實說話，避免非真實對話紀錄或沒有根據的無名爆料，關於此事不應該再波及任何無辜的人。

而她老公今站出來力挺，讓她相當感激，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。」並提到就像她老公所說的，自己懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中