娛樂 最新消息

昔陷產後憂鬱！虞承璇返職場讚老公神隊友 認「封肚」曝心聲

虞承璇2020年與機師張睿達結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）虞承璇2020年與機師張睿達結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／專訪〕有「最正主播」之稱的虞承璇，2020年與機師張睿達結婚，婚後育有一雙兒女。她去年產後復出，不到一年卻因合約期滿離開待了10年的主播台，當時一度以為自己就此告別新聞圈，把重心轉向心中一直想推廣的「兒童讀物」。然而命運轉了個彎，她沒想到自己會因華視的邀約，再度回到熟悉的主播台。

虞承璇透露，大學主修幼教系的她，一直對兒童繪本與童書懷有熱情，「其實我已經寫好幾本，但沒有出版社願意出，現在出版市場很難。」她笑說，這也是為何會對華視「小小主播營」特別有感，因為這樣的企劃與她心中的理想不謀而合。她感謝華視願意堅持支持她的兒童讀物創作，並提到她會持續致力做推廣。

談到育兒心境，她坦言過去兩年幾乎把重心都放在家庭，但也因此一度陷入產後憂鬱，「我可能對自己標準太高，那段時間有看醫生、吃藥，家人幫了很多，媽媽幫我照顧小孩，而老公雖然因為飛行工作常不在家，但他是我最大的精神支柱。」她眼神閃爍地笑說：「他不是神隊友，他是神隊長！他情緒超穩定，對小孩從來不生氣，很適合當全職爸爸。」

虞承璇也坦白，相較於育兒，自己在工作上更得心應手；而在重返職場前，她也徵詢過老公的意見，「他很淡定，就跟我說『你就去，不開心委屈就回來』，不會講什麼甜言蜜語，但很實際。」她感性地說：「其實我的事業是家人給的，他們成就了我。」

她分享，去年回歸時，因為身體狀況不佳，曾在美麗華暈倒送醫，「那時候體重從57公斤一路胖到80幾公斤，後來又瘦下來，加上生小孩有沾黏問題，身體常常痛。」如今調養復原，才更懂得把「穩定」放在生活的核心。

至於未來計畫，她表示目前已經先「封肚」，下半年期許自己「穩中求進，以穩定為主」。她與家人也將在11月搬進新家，新居為兩房改四房的千萬豪宅，「空間比較大，孩子有更多活動的地方，生活品質也會更好。」

