白安唱到一半！台上調查發現「這類人」全來了：應該蠻喜歡我的吧

白安新專輯巡演已經展開。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕白安發行第五張個人唱作專輯《星期八》，並在上週於台中展開《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會首場，結合電子音樂、親自化身DJ演出，有別以往的演出模式讓歌迷直呼「超享受！」。

白安也宣布《路邊野餐》巡演將於2026年1月25日登上台北Zepp New Taipei、3月7日於高雄後台Backstage Live舉行，消息一出隨即引爆期待，門票將於明（11/12）日中午12點拓元售票系統正式開賣。

請繼續往下閱讀...

白安開唱吸引同為I人的觀眾。（相信音樂提供）

首場演出展現白安的全新音樂能量，除了帶領歌迷一起進入「星期八世界」，也讓白安與歌迷有更多真實交流與互動。這場演唱會吸引了不少獨自前來的觀眾，白安笑說知道自己的歌迷多半比較內向，特別在台上調查後發現，現場真的有許多人是一個人來看演出。她笑說：「謝謝你們的勇敢，應該都是蠻喜歡我的對吧！」

白安開唱吸引同為I人的觀眾。（相信音樂提供）

並坦言自己其實也是個內向的人：「從第一張專輯到現在，大家應該都知道我的個性很I；但我經歷一些社會上的磨難後，覺得『開朗』是有可能被開發的！」白安覺得自己的演唱會氛圍很適合一個人來看，每個人都可以在自己的星期八世界裡，不需要跟誰說話，只要沉浸在音樂裡就好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法