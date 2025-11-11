鹿港之光！林頤原拋開「TRASH吉他手」曝光新身分

林頤原發行首張台語專輯。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林頤原發行首張台語創作專輯，他拋開「TRASH吉他手」身分，以本名推出首張全台語作品，將15年的創作與成長都收進作品，並以台語為核心語言，融合搖滾、民謠，打造屬於自己的「台語搖滾」新風格。

林頤原回到家鄉鹿港拍攝《鼓仔燈》MV，更邀請爸媽同框入鏡，他笑說：「難得回鹿港拍攝，想讓他們一起參與，也留下珍貴的回憶。」導演鄔鶴宏以紀錄片手法呈現，一場廟前烤肉聚會成了父親驕傲又搞笑的「炫子時刻」，爸爸召集親友熱鬧開場，臨時要兒子上台唱一首，要讓大家看看「阮囝真厲害（我兒子真厲害）」。

林頤原與爸爸一起拍攝MV。（華納音樂提供）

林頤原也談到：「都已經回鹿港拍攝了，是很難得的機會，當然想讓他們一起參與，也當作珍貴的回憶！沒想到我爸很爽快地就答應了，媽媽一開始有點猶豫，後來被她的同事說服，才促成這次拍攝。」

歌曲誕生於他回到鹿港閉關的創作，靈感來自鹿港廟口高掛的紅色燈籠，他分享：「鹿港有三百多間廟，廟旁最多的就是燈籠。『鼓仔燈』其實就是燈籠的台語，只要看到燈籠，我就會有回家的感覺。對我來說，燈籠像是指引、像是燈塔，也像是故鄉眾神給我的祝福。」也因此他將這首歌獻給所有離家打拚的人。

提到「離家」，林頤原分享第一次離家是剛上台北唸大學時，「爸媽那時從鹿港開車載我上台北搬進宿舍，印象最深刻的是離開前，他們給了我一個大擁抱，叮嚀我『要記得吃飯喔！』他笑說其實是為了玩樂團才選擇到台北唸書，「一開始覺得很自由，但後來發現要把自己照顧好其實很難，生活瑣事都得自己打理，才知道住家裡是多幸福的事。」

