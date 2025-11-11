自由電子報
娛樂 日韓

Super Junior利特深夜感動了 台北開唱前欸噗打造神秘驚喜

Super Junior即將在本月14～16日於台北大巨蛋舉辦SJ出道20週年的「Super Show 10」演唱會。（翻攝自IG）Super Junior即將在本月14～16日於台北大巨蛋舉辦SJ出道20週年的「Super Show 10」演唱會。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕Super Junior（以下簡稱SJ）即將在本月14～16日於台北大巨蛋舉辦SJ出道20週年的「Super Show 10」演唱會，也成為首組在台北大巨蛋連開3場演唱會的韓國男團。日前深夜利特開直播說：聽說現在的台北已經被SJ鋪滿了。

穿著睡衣的的利特雖然想要裝得很嚴肅，但是梨渦卻忍不住露了出來。他說：「Super Junior會先到台北準備，但是聽說現在的台北，不論是演唱會場館、場館前的建築還是捷運，真的是我們，被台灣欸噗們用SJ鋪滿了」。

利特深夜直播，說自己聽到台北大巨蛋附近已經被SJ鋪滿了。（翻攝自Threads）利特深夜直播，說自己聽到台北大巨蛋附近已經被SJ鋪滿了。（翻攝自Threads）

利特說自己吃飯的時候得知這個消息，忍不住在心裡問：到底怎麼回事？演唱會還沒開始呢。他開心地說：「很多欸噗現在因為SJ要在台北開演唱會，就準備了這麼多，聽說鬧得很盛大」。利特問：欸噗～到底是怎麼回事呀？為什麼不告訴我？偷偷準備這種驚喜活動。

「怎麼回事啊？那個台北大巨蛋」利特聽說台北大巨蛋附近大樓，整個用LED燈顯示了SJ的logo，還有捷運裡也會在不同時段播放SJ的歌曲，把整個附近都變得超熱鬧，利特忍不住又問了一次，「這到底是怎麼回事？又要這樣讓我感動嗎？到底發生什麼事啊～」講到這裡已經無法抵抗睡意的利特還是忍不住說：「我現在很想睡呢……怎麼回事呀？非常感謝（沉默）非常感謝」。利特可愛的模樣也讓許多欸噗融化，覺得做這一切都值得了。

