娛樂 最新消息

皇室媳婦殺回好萊塢！梅根接下喜劇「演自己」 英網炸鍋：她要幹嘛？！

英國皇室「驚世媳婦」梅根，確定回鍋美國演藝圈。（翻攝自IG）英國皇室「驚世媳婦」梅根，確定回鍋美國演藝圈。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕即將迎來感恩節的美國好萊塢，近期釋出消息，英國皇室最不按牌理出牌的「驚世媳婦」梅根（Meghan, Duchess of Sussex）索塞克斯公爵夫人，確定回鍋演藝圈，接下喜劇《Close Personal Friends》，而且演的正是「自己」，這也是她繼2017年卸下熱門影集《金裝律師》（Suits）演員身分後，暌違8年再次進棚拍攝連續劇。

消息一出，讓英國網路輿論為之炸鍋，開轟「她到底要幹嘛？」質疑她「很愛演」，每次身分轉換，都伴隨著計劃精密的公關行銷手段，遭批她近年創立生活品牌「As Ever」，還有與Netflix合作拍攝生活風格節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan），都是刻意營造出來的「完美嬌妻」人設，認為根本就是炫富、脫離現實！

哈利王子（索塞克斯公爵，右）對妻子復出演藝圈全力支持。（路透）哈利王子（索塞克斯公爵，右）對妻子復出演藝圈全力支持。（路透）

根據《太陽報》報導指出，梅根這次在《Close Personal Friends》劇中，將與根將奧斯卡影后布麗拉森、《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯，以及性格男星傑克奎德（Jack Quaid）同台飆戲，她上週已現身洛杉磯片場，並和製作方簽下演出合約。

梅根（右）在最新喜劇中將與《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯同台飆戲。（翻攝自IG）梅根（右）在最新喜劇中將與《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯同台飆戲。（翻攝自IG）

相較於英國輿論一片唱衰聲，美媒則大多給予正面肯定，認為這對梅根來說是重要時刻，代表她重拾最熱愛的事，據悉，她收到許多邀約，但就這個劇本讓她覺得最對味。而一向支持老婆決定的哈利王子，則全力支持妻子復出演藝圈，更鼓勵她「做讓自己開心的事」。

