娛樂 最新消息

陳澤耀「私密處貼膠帶」痛到哀嚎 遭楊祐寧爆：一殺青老婆就懷孕

《監所男子囚生記》首映；監製楊祐寧（左起）、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥。（記者陳奕全攝）《監所男子囚生記》首映；監製楊祐寧（左起）、張軒睿、劉以豪、陳澤耀、邱以太、施名帥。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊祐寧擔綱監製演出，今和陳澤耀、張軒睿、劉以豪和施名帥等人出席新戲《監所男子囚生記》首映會，陳澤耀首次演出台劇，戲裡飾演監所菜鳥管理員，有場檢查身體的裸體戲，他現場用大力膠帶把襪子貼住重點部位就上陣，拍三顆鏡頭卻有兩顆穿幫不能用，但他哀嚎膠帶拍完後撕下來很痛，至於還有沒有其他「功能受損」？楊祐寧替他掛保證說：「一切正常，拍完這部戲後，他老婆就懷孕。」

陳澤耀這月底要迎接寶寶出生，一提到懷孕的老婆，笑容滿溢，已經迫不及待結束台灣工作，要返回大馬陪產。他還提到以當三寶爸的楊祐寧主動跟他分享迎接新生兒的經驗，還準備好幾件自己小孩穿過的衣服，要傳承給陳澤耀，楊祐寧解釋，「有穿過的衣服，寶寶會比較好帶」，接著楊祐寧還轉過頭對其他男生點名：「下一個傳給誰？小帥？」施名帥笑回：「努力。」

《監所男子囚生記》首映；監製楊祐寧（左起）、張軒睿、陳澤耀、劉以豪、施名帥、邱以太。（記者陳奕全攝）《監所男子囚生記》首映；監製楊祐寧（左起）、張軒睿、陳澤耀、劉以豪、施名帥、邱以太。（記者陳奕全攝）

另外，近日黃明志與台灣「護理師女神」謝侑芯命案掀起波瀾，也讓馬來西亞監獄情況引發關注。陳澤耀曾到過台灣、馬來西亞的監獄探訪，他過去拍電影《分貝人生》曾與張艾嘉去過大馬監獄，他對拘留室印象深刻，認為那邊很陰暗，「縫中只洩出很小一道光，連呼吸都困難」，但來台灣各監所拍攝，覺得比想像中明亮很多，讓人有種希望的感覺。

《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間8點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間10點於台視開播。

