自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莫莉遭前助理背叛 經紀人揭內幕：還冒稱律師勒索

時尚網紅莫莉驚爆遭前助理背叛，經紀人發聲明揭內幕。（翻攝自IG）時尚網紅莫莉驚爆遭前助理背叛，經紀人發聲明揭內幕。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕時尚網紅莫莉形象亮眼、事業版圖橫跨美妝與時尚圈，不料近日卻傳出她遭前私人助理背叛，甚至因此捲入金錢糾紛與詐騙風波。對此，經紀人Henry發出聲明，釐清整起事件，指出該名前助理在職期間多次以「莫莉私人助理」名義向外借用信用卡或請他人代墊款項，還未經團隊授權，導致莫莉個人工作室因此受害，蒙受重大金錢損失。

Henry表示，該名助理在任職期間「曾以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用，或請他人協助代墊匯款等，但這些行為並非出於工作團隊的指示，也與團隊運作的請款規則不符。他強調，團隊一向有明確制度，所有費用都需事前確認才可支付，「若與他人有金錢往來，屬於個人行為，不代表莫莉或團隊。」

莫莉選擇不追究民事責任，經紀人盼事件回歸事實、平息誤會。（翻攝自IG）莫莉選擇不追究民事責任，經紀人盼事件回歸事實、平息誤會。（翻攝自IG）

根據聲明內容，該名助理於民國114年2月進入團隊，今年11月6日主動提出離職，雙方隔日協議生效。Henry透露，早在8月間就曾發生嚴重疏失，「因該名助理未能遵守請款流程，莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額金錢損害，於9月1日立即報案處理。」他指出目前案件仍在警方調查中，因涉及保密義務，細節不便公開。

離職後，該助理不僅多次以「律師」身分私訊Henry，還主張自己未領取到加班費，甚至開出高於本薪的金額要求立即支付，否則將把不利莫莉的訊息訴諸媒體。Henry表示，團隊願意核對資料結算，但對方未提供完整資料，反而傳出不實內容，「因此決定發出聲明一次說明清楚」。

Henry也提到，期間陸續接獲反映，該助理曾以「莫莉團隊」名義對外溝通，但所傳達的訊息與團隊原意落差極大，甚至讓合作夥伴感到困惑，「因此希望大家以我們正式發布的訊息為準，如果曾因此感到不舒服的人，我們也深表歉意。」

Henry最後強調，團隊無意攻擊或傷害任何人，只希望事件回歸事實，「所有相關的紀錄、資料與文件，我們都已完整留存，若主管機關需要，我們也會依法提供。」他透露，莫莉在前助理提出離職時已簽署書面，決定不追究民事責任，自行承擔損失，「我們真心祝福這位前任私人助理未來順利，也感謝各界的理解與支持。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中