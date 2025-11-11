莫莉遭前助理背叛 經紀人揭內幕：還冒稱律師勒索

時尚網紅莫莉驚爆遭前助理背叛，經紀人發聲明揭內幕。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕時尚網紅莫莉形象亮眼、事業版圖橫跨美妝與時尚圈，不料近日卻傳出她遭前私人助理背叛，甚至因此捲入金錢糾紛與詐騙風波。對此，經紀人Henry發出聲明，釐清整起事件，指出該名前助理在職期間多次以「莫莉私人助理」名義向外借用信用卡或請他人代墊款項，還未經團隊授權，導致莫莉個人工作室因此受害，蒙受重大金錢損失。

Henry表示，該名助理在任職期間「曾以莫莉私人助理名義，向工作人員表示莫莉需要借用信用卡來支付費用，或請他人協助代墊匯款等，但這些行為並非出於工作團隊的指示，也與團隊運作的請款規則不符。他強調，團隊一向有明確制度，所有費用都需事前確認才可支付，「若與他人有金錢往來，屬於個人行為，不代表莫莉或團隊。」

根據聲明內容，該名助理於民國114年2月進入團隊，今年11月6日主動提出離職，雙方隔日協議生效。Henry透露，早在8月間就曾發生嚴重疏失，「因該名助理未能遵守請款流程，莫莉的個人工作室在過程中遭遇詐騙，受到高額金錢損害，於9月1日立即報案處理。」他指出目前案件仍在警方調查中，因涉及保密義務，細節不便公開。

離職後，該助理不僅多次以「律師」身分私訊Henry，還主張自己未領取到加班費，甚至開出高於本薪的金額要求立即支付，否則將把不利莫莉的訊息訴諸媒體。Henry表示，團隊願意核對資料結算，但對方未提供完整資料，反而傳出不實內容，「因此決定發出聲明一次說明清楚」。

Henry也提到，期間陸續接獲反映，該助理曾以「莫莉團隊」名義對外溝通，但所傳達的訊息與團隊原意落差極大，甚至讓合作夥伴感到困惑，「因此希望大家以我們正式發布的訊息為準，如果曾因此感到不舒服的人，我們也深表歉意。」

Henry最後強調，團隊無意攻擊或傷害任何人，只希望事件回歸事實，「所有相關的紀錄、資料與文件，我們都已完整留存，若主管機關需要，我們也會依法提供。」他透露，莫莉在前助理提出離職時已簽署書面，決定不追究民事責任，自行承擔損失，「我們真心祝福這位前任私人助理未來順利，也感謝各界的理解與支持。」

