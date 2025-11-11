TWICE高雄開唱倒數！限定快閃店15日登場引ONCE瘋搶
TWICE瘋潮倒數登場。11月15日起限定巡迴快閃店登場。（Live Nation Taiwan提供）
〔記者鍾志均／台北報導〕K-POP天團 TWICE 將於 2025年11月22、23日 連續兩天登上高雄世運主場館，今（11）官方驚喜宣布11月15日起，將在高雄祭出限定巡迴快閃店，為ONCE（粉絲名）帶來最限量、最搶手的限定商品！
下週六登場的演出，是TWICE 出道十週年首次降臨高雄，門票一開賣即秒殺，再度印證TWICE無可撼動的超高人氣與驚人號召力。
自2015年出道以來，TWICE 已穩坐最具影響力與知名度的 K-POP 女子天團之一，憑藉朗朗上口的歌曲，如《TT》、《Likey》、《What is Love?》、《FANCY》，以及令人著迷的 LIVE 舞台魅力。
近期TWICE 更推出 10 週年特別專輯 《TEN: The Story Goes On》，再次以音樂和舞台魅力，向全球粉絲傳遞感動與熱情。
TWICE快閃店限量商品。（Live Nation Taiwan提供）
回饋一路支持的 ONCE，特別打造TWICE WORLD TOUR
快閃店不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動 - 凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡。所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限。
TWICE快閃店限量商品。（Live Nation Taiwan提供）
TWICE WORLD TOUR
●開放日期：2025.11.15 - 2025.11.24
●開放時間：平日11:00-22:00 & 假日 10:30-22:00
●快閃店地點：義享時尚廣場 高雄市鼓山區大順一路115號
●所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。
