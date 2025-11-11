王家衛背後說演員壞話是真的 官方證實《繁花》編劇襲警

王家衛執導的《繁花》去年爆紅。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕國際級名導演王家衛跌落神壇，他先前擔任熱門劇集《繁花》監製，後來《繁花》爆發「邊資署名勞資糾紛」，劇組人員「古二」程駿年不滿自己明明參與編劇，卻未能署名，曝光多段會議錄音。其中一對錄音疑似王家衛和編劇秦雯私底下批評演員，秦雯更自曝在上海襲警後透過關係平安閃過一難。今（11）上海公安局通報指出，「秦某拍旻憬的行為情節較為輕微，警方對此依法不予處罰。秦某所謂『撈人』情節是『開玩笑』、『顯示人脈』」，等於間接證實古二提供的錄音檔是真的。

古二先前曝光的錄音檔裡頭，王家衛批評中國女星唐嫣「很裝」、陳道明「陰陽同體」、游本昌「不是省油的燈」之外，還口出狂言「我一定要搞金靖」，這句話飽含性暗示，造成輿論譁然。

國際級導演王家衛拍攝《繁花》期間背後說演員壞話。（香港星島日報）

由唐嫣主演、秦雯編劇的《愛情沒有神話》，原本都已經定檔準備在央視播出，當日臨時遭到撤換，以其他戲劇頂替。古二繼續爆料，王家衛提議2位編劇可以辦夏令營蒐集年輕一輩的劇本，更談到中國處理新冠肺炎的態度，指出「這種事只有在這貪婪一黨制的國家才會亂」、「民主國家都不（如此處理）……就我們處理得簡直了」，聽在中國網友耳裡很不是滋味，也非常憤怒。

《繁花》編劇秦雯襲警一事被官方證實。（香港星島日報）

今日網友加碼爆料，古二並非偷偷私下錄音，他曝光的所有錄音都是秦雯給的。「原本秦雯要按照會議錄音的討論內容寫劇本，但她自己不願意寫，於是便把錄音交給了古二，讓他代筆寫劇本，基本都是第二天，秦雯起床健完身之後直接拿走古二熬夜寫出來的劇本。事情的真相比大家想像的更慘」。

秦雯爆出抄襲、王家衛口出不遜，從今年9月下旬爆發至今已經近2個月，如今愈演愈烈，甚至還有網友收回頒發給秦雯的白玉蘭獎。

