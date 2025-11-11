自由電子報
娛樂 最新消息

痛失劉真5年...辛龍悲憶搶救過程「不再憧憬婚姻」

辛龍（左）近日首度談及愛妻劉真離世後的心路歷程。（資料照，記者陳奕全攝）辛龍（左）近日首度談及愛妻劉真離世後的心路歷程。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕辛龍近日首度談及愛妻劉真離世後的心路歷程，回憶當年醫療過程中不堪的抉擇，他罕見吐露內心，「每天都在和醫師團隊討論決策。」同時也澄清外界對劉真死亡原因的各種傳聞，他語帶哽咽表示，「我沒有太多時間回應那些消息，因為那時候只想救她。」

「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣膜狹窄，在手術過程中不幸病逝台北榮總醫院，享年44歲。5年過去，辛龍近日作客飛碟電台節目《夜光家族》，他回憶當時疫情嚴峻，醫院實施嚴格管制，自己長時間留在院區與醫師團隊開會，甚至在車上過夜只為隨時掌握病況，「我沒有辦法讓大家看到我崩潰的樣子，因為我要冷靜去做決定。」

此外，辛龍也表示自己明白社會關心，但當下只希望低調處理，避免外界干擾醫療進程，「那時候整個醫師團隊都非常努力，真的盡了全力。」談到劉真最後的醫療階段，他透露醫師曾建議換心手術，「我問醫師能不能用我的心臟換，最快的方式是什麼？我願意。」但因劉真病情惡化太快，最終等不到換心機會，讓他難以釋懷。

至於外界關心他是否曾情緒崩潰？辛龍淡淡回應「沒有，我把悲傷轉化成創作。」他坦言這5年來忙到無法悲傷，「我跟劉真相遇到離開，她就是美美的出現、美美的離開。」至於未來，他將重心全放在女兒與音樂上，「我不再對婚姻有憧憬，也沒有談戀愛的打算。我的愛，現在全都給女兒，還有音樂。」字字誠摯、令人鼻酸。

