方馨為戲剃光頭！唐美雲「親剪第一刀」全場淚崩

方馨為戲落髮。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方馨為主演的戲劇《鳩摩羅什‧千年一譯》首度挑戰光頭造型，今由唐美雲親手替她落髮。當唐美雲剪下第一刀時，現場氣氛瞬間感動，眾人紅了眼眶，方馨也忍不住眼泛淚光。她並不覺得剃髮是犧牲，而是一種感恩與體驗，但坦言曾擔心頭型不好看，猶豫了兩天才答應剃髮，「畢竟身體髮膚受之父母」，昨晚特地返家探望家人，還和媽媽拍下「有頭髮的最後合照」留念。

唐美雲最初透露角色需剃頭時，方宥心一度搶著想挑戰，反倒是方馨遲疑不決，經過兩天深思熟慮才決定接下這份重任。

53歲的方馨過去是八點檔玉女，對各式造型早已駕輕就熟，但這次「真落髮」仍是全新挑戰。她笑說，年過50後頭髮漸少，為了上鏡還會定期染髮、霧頭皮，「現在乾脆剃光，真的少了三千煩惱絲！」

今日唐美雲率先為她剪下一刀，接著由造型師將她的頭髮全數剃去，方馨換上戲服，劇中她飾演龜茲國兼具美貌與才情的公主，在生下鳩摩羅什後選擇出家為尼，嶄新造型讓現場響起一片驚嘆。她回憶剃光頭的當下情景時，笑中帶淚地說：「看到鏡中自己頭髮一點一點落下，那瞬間真的差點哭出來，但還是忍住了。」

