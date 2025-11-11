自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

幣圈紅人躲杜拜吃香喝辣 慘遭撕票最後簡訊曝光

俄羅斯男子諾瓦克創辦加密貨幣平台，成為幣圈紅人，名利雙收。（翻攝自IG）俄羅斯男子諾瓦克創辦加密貨幣平台，成為幣圈紅人，名利雙收。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕俄羅斯男子諾瓦克（Roman Novak）創辦加密貨幣平台，成為幣圈紅人，原本名利雙收的他過著爽爽的大亨生活，沒想到卻傳出他涉嫌詐欺投資人5億美元（約新台幣155億元），遭判刑6年。2023年諾瓦克出獄後，趕緊腳底抹油舉家移居阿拉伯聯合大公國杜拜，慘遭設局撕票，夫妻雙雙被殺害分屍，震驚世界。

諾瓦克（右）和妻子在杜拜遭設局殺害，遺體被支解。（翻攝自IG）諾瓦克（右）和妻子在杜拜遭設局殺害，遺體被支解。（翻攝自IG）

在幣圈呼風喚雨的諾瓦克詐欺罪服刑期滿之後，到杜拜打算展開新生活，也摩拳擦掌準備找投資機會。上月2日他與妻子受邀參加投資說明會後便搞失蹤，音訊全無。經過警方追查發現，歹徒早就鎖定諾瓦克夫婦，所謂「投資說明會」根本就是存心布局引誘兩人上鉤。

諾瓦克（左）與妻子過著奢華高調的生活。（翻攝自IG）諾瓦克（左）與妻子過著奢華高調的生活。（翻攝自IG）

諾瓦克夫婦遭綁架後，歹徒逼迫他交出加密貨幣存取方式，但諾瓦克拒絕，激怒了綁匪，最後夫婦倆慘遭撕票。諾瓦克夫婦被綁架隔天，被支解的遺體丟棄在杜拜沙漠保育區，死狀悽慘。諾瓦克被綁架後曾傳簡訊給友人，聲稱「受困在阿曼邊界山區」，更表示自己急需20萬美元（約新台幣630萬元）贖身，語氣十分絕望。

諾瓦克靠著投資虛擬貨幣迅速累積財富，吸引許多投資者，夫妻倆也過著奢華高調的生活，不幸消息傳來，震驚幣圈。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中