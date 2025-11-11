幣圈紅人躲杜拜吃香喝辣 慘遭撕票最後簡訊曝光

俄羅斯男子諾瓦克創辦加密貨幣平台，成為幣圈紅人，名利雙收。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕俄羅斯男子諾瓦克（Roman Novak）創辦加密貨幣平台，成為幣圈紅人，原本名利雙收的他過著爽爽的大亨生活，沒想到卻傳出他涉嫌詐欺投資人5億美元（約新台幣155億元），遭判刑6年。2023年諾瓦克出獄後，趕緊腳底抹油舉家移居阿拉伯聯合大公國杜拜，慘遭設局撕票，夫妻雙雙被殺害分屍，震驚世界。

諾瓦克（右）和妻子在杜拜遭設局殺害，遺體被支解。（翻攝自IG）

在幣圈呼風喚雨的諾瓦克詐欺罪服刑期滿之後，到杜拜打算展開新生活，也摩拳擦掌準備找投資機會。上月2日他與妻子受邀參加投資說明會後便搞失蹤，音訊全無。經過警方追查發現，歹徒早就鎖定諾瓦克夫婦，所謂「投資說明會」根本就是存心布局引誘兩人上鉤。

諾瓦克（左）與妻子過著奢華高調的生活。（翻攝自IG）

諾瓦克夫婦遭綁架後，歹徒逼迫他交出加密貨幣存取方式，但諾瓦克拒絕，激怒了綁匪，最後夫婦倆慘遭撕票。諾瓦克夫婦被綁架隔天，被支解的遺體丟棄在杜拜沙漠保育區，死狀悽慘。諾瓦克被綁架後曾傳簡訊給友人，聲稱「受困在阿曼邊界山區」，更表示自己急需20萬美元（約新台幣630萬元）贖身，語氣十分絕望。

諾瓦克靠著投資虛擬貨幣迅速累積財富，吸引許多投資者，夫妻倆也過著奢華高調的生活，不幸消息傳來，震驚幣圈。

