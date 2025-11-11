泰勒絲世紀婚禮伴娘團曝光 席琳娜戈梅茲、吉吉哈蒂德全入列

樂壇天后泰勒絲與崔維斯凱爾西的婚禮，將是全球矚目的焦點。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）8月宣布訂婚後，準備於2026年夏天舉行世紀婚禮。如今，泰勒絲也傳出已正式邀請超模閨密吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）擔任她的伴娘之一，名單曝光瞬間引發全球歌迷熱議，也讓這場「史上最受矚目婚禮」話題再度升溫。

綜合外媒報導，泰勒絲日前在紐約與吉吉哈蒂德共進晚餐時，親口邀請對方成為婚禮伴娘，吉吉哈蒂德當下十分驚喜，完全沒料到會被問，立刻開心答應。不僅如此，泰勒絲同時也將另一位閨蜜席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）列入伴娘團。

值得一提的是，吉吉哈蒂德曾有過婚姻，席琳娜戈梅茲則剛升格人妻，泰勒絲完全不在乎找伴娘要未婚的傳統，顯見她真性情又重感情。至於婚禮細節，泰勒絲已著手籌劃從花藝、宴會到氛圍營造的全套流程，期望打造出宛如童話般的夢幻婚禮，她強調「要讓整個籌備過程充滿樂趣」。

據傳，泰勒絲婚禮的保全方面預算高達800萬美元（約2.48億台幣），為防私生飯與媒體偷拍，將動用頂級保全團隊全程護駕。至於地點仍是最大懸念，外媒指出泰勒絲與崔維斯凱爾西正考慮在美國或歐洲舉行婚禮，其中「義大利」被列為熱門選項之一。

