森田嗨開性別趴 想「湊好字」曝超狂生子藍圖

（右）網紅CEO森田攜手「最帥營運長」VIc陳雋希為「愛的結晶」舉辦性別趴。（快電商提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕網紅CEO森田與「最帥營運長」Vic陳雋希1111光棍節不搞單身趴，合體舉辦一場「性別派對」，以「愛的結晶」為主題，在眾人見證下戳破氣球，正式揭曉全新配色「薄荷銀光」，象徵新氣象與未來感。

（右）森田想要生一男一女，希望在40歲完成；Vic還沒規劃生小孩。（快電商提供）

聊起私人話題，森田笑稱自己早已有明確的「生子計畫」：「我一直都很喜歡小孩，希望能生一男一女，在40歲前完成。」他甚至已先當上「準乾爸」，認了好友愛雅的小孩當乾兒子，還幽默補一句：「愛雅說生男孩就要過戶給我，我還當真了！」

請繼續往下閱讀...

談到未來當爸的想像，森田透露自己已經有畫面：「男生希望他很厲害、很有擔當，女生希望貼心又溫柔。」身邊好友也笑他「父愛爆棚」，還沒生就開始做準備。

快電商兩位創辦人戳開氣球、正式揭曉全新配色「薄荷銀光」。（快電商提供）

另一邊，營運長Vic則笑說自己「還沒那麼快」進入生子階段：「一隻毛孩就讓我手忙腳亂了！如果要生的話，應該只想要一個，我覺得50歲以前都還行。」

他也自認是好乾爸，「我每次出國一定買禮物給朋友的小孩、姊姊的小孩，像在用禮物賄賂他們，每次看到我都超開心！」至於家中毛孩的個性，他笑說：「跟我很像，都安靜型的，但有空我一定帶牠出去玩一整天。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法