女星搭機出事了！理想混蛋主唱雞丁空中救她一命

理想混蛋上「OH YA DJ」木木節目聊小巨蛋演唱會幕後秘辛。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣樂團理想混蛋「攻蛋首秀」圓滿落幕，日前作客Hit Fm聯播網「OH YA DJ」木木節目，暢聊演唱會幕後秘辛，木木去看了第二天的演唱會，感動到哭了八次，她問該怎麼走出演唱會後遺症？主唱雞丁表示，自己症狀也很嚴重，根本「沒藥醫」。雞丁笑說，最好的解藥就是預約明年十月「看診」，地點就在高雄巨蛋，歡迎大家來跟理想混蛋慶祝成軍九週年。



演唱會的第二天，雞丁才剛上台就落淚，他透露一開場就爆哭的原因，其實是「整到自己」，準備上台前，當時聲音還沒送場外，雞丁透過麥克風跟團員以及演唱會團隊喊話，「今天是第二場，唱完以後就會再回到日常生活，謝謝陪著理想混蛋冒險完成小巨蛋夢想的大家，我愛大家！」結果就忍不住淚崩。

阿哲跟建廷表示，雞丁這招很過分，本來要好好醞釀情緒演出，突然被迫在開演前聽這段感人肺腑的話，感動一下子就湧上來，結果雞丁只把自己逼哭，其他三人強忍住淚水。



木木也爆料，理想混蛋不只在音樂上溫暖歌迷，私下也非常善良有愛，甚至在飛機上救了她好友一命，那位好朋友是JUD陳泳希，之前JUD陳泳希到海外演出，回程班機上因水土不服腸胃不適，她跟空服員反映身體不適後，空服員立刻廣播詢問機上是否有醫生或相關專業的乘客幫忙，正好理想混蛋也搭乘同一班機，聽到廣播後紛紛前來關心。

雞丁說，聽到廣播當下，以往工作經驗跟訓練馬上本能反應，診斷陳泳希症狀後，找出適合藥物給她。木木說，這段空中看診太感人，不僅如此，事後雞丁還傳訊息關心陳泳希，就像醫生在診間提醒患者那樣，詳細列出注意事項，超級暖心，讓雞丁直呼這樣被公開太害羞。

