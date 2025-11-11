自由電子報
娛樂 最新消息

梁朝偉「被代言」氣壞劉嘉玲 怒轟淘寶、天貓欺騙消費者

梁朝偉與劉嘉玲是演藝圈公認的模範夫妻。（翻攝自微博）梁朝偉與劉嘉玲是演藝圈公認的模範夫妻。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕與梁朝偉結婚多年依舊恩愛如昔，向來親民理性的劉嘉玲昨（10）日卻罕見動怒，在微博點名淘寶與天貓兩大平台，怒斥商家未經授權使用梁朝偉照片「欺騙消費者」，引發網友熱議。

雙11前夕爆肖像侵權風波，劉嘉玲為夫出頭掀熱議。（翻攝自微博）雙11前夕爆肖像侵權風波，劉嘉玲為夫出頭掀熱議。（翻攝自微博）

劉嘉玲在貼文中曬出兩張截圖，只見某保健品商家在商品頁面中，放上梁朝偉的半身照作為宣傳圖。她氣得開嗆：「這麼嚴重的侵權，欺騙消費者，淘寶、天貓，是你們的市場營銷策略嗎？」語氣相當強烈，疑似暗指電商平台默許商家亂用肖像。

梁朝偉疑遭保健品商家「冒名代言」，劉嘉玲開嗆平台方。（翻攝自微博）梁朝偉疑遭保健品商家「冒名代言」，劉嘉玲開嗆平台方。（翻攝自微博）

貼文曝光後，不少粉絲力挺劉嘉玲護夫，也痛批電商宣傳手法太離譜。對此，遭點名的品牌趕緊出面滅火，表示因贊助梁朝偉參與節目《大片很好看》，因此擁有相關肖像使用權，目前正與製作單位溝通釐清誤會。

節目《大片很好看》官方微博隨後也回應，證實該品牌確為節目贊助商，並強調：「我們節目方也正在核查，天貓淘寶沒有使用肖像，隨時溝通。」目前相關商品頁面已被商家撤下。

