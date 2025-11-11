昔嗆「我沒告就很好了」！周玉蔻原要賠民視150萬 今態度神轉彎

周玉蔻（右）於臉書及節目中指稱趙少康（左）「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，法院認為相關說法並非事實，判決周與民視共同負侵權責任。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕媒體人周玉蔻批評中廣董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院認定構成侵害名譽，判她與民視應連帶賠200萬元，另周玉蔻個人再賠20萬元。民視已先行支付趙少康205萬元餘，並向周追討150萬元。相較周於9月庭審曾嗆「我沒告它就很好了」，今於台北地方法院再開庭時，她態度180度轉變，律師稱已委託共同友人與民視洽談和解，並請法官給予私下協調時間。

回顧案情，2021年8月，放言傳媒曾刊文質疑趙少康對親生子女的照顧；周玉蔻去年在臉書及節目中指控趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」。法院審理認為，上述說法非事實，且欠缺合理查證，因而判決周玉蔻與民視共同負侵權責任。

北院今年9月開庭時，周玉蔻辯稱，她僅領取少額主持費，節目內容審核由民視全權負責，並反稱「我沒有告它就已經很好了」。不過，僅時隔兩個月，周玉蔻今於庭上態度卻180度轉變，為人律師表示，她已委託共同友人與民視商談和解可能性。

周玉蔻曾強調，主持人收入僅限於節目主持費，節目廣告與YouTube收益及相關支出理應由民視全權負責。她指出，若民視自認審核失當，應自行承擔責任，而非將責任推給主持人。

民視律師則表示，依判決確定，周玉蔻與民視須連帶賠償200萬元，而民視已分兩次支付趙少康205萬8022元，依合約若周玉蔻造成損害，民視有權向周玉蔻追償，因此提起150萬元訴訟。

周玉蔻律師當時反駁，合約並未約定連帶債務內部分擔方式，依民法第280條但書規定，應由民視單獨負擔，且節目為預錄，播出與否及內容皆由民視決定，主持人僅能信賴審核機制，如衍生爭議，應由電視台負責。判決已明確區分周玉蔻在「辣新聞152」與民視節目共同侵權須連帶賠200萬元，而周玉蔻個人在臉書及放言傳媒的發文另賠20萬元，兩者不可混為一談，況且周主持費僅1萬5000元，即便計算責任，也應有限。

民視律師則指，20萬元的判賠，僅限周玉蔻在臉書及放言媒體的言論，與節目共同侵權的200萬元互不抵消。

台北地院今開庭時，周玉蔻態度大轉，律師向法官表示，她希望雙方有談和解的空間，已委託中間友人洽談調解，請法官給予私下協調時間，並希望未來庭期能延後，民視律師亦表示支持。庭末，法官諭知將下次庭期訂於明年2月10日。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

