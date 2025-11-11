自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔嗆「我沒告就很好了」！周玉蔻原要賠民視150萬 今態度神轉彎

周玉蔻（右）於臉書及節目中指稱趙少康（左）「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，法院認為相關說法並非事實，判決周與民視共同負侵權責任。（資料照）周玉蔻（右）於臉書及節目中指稱趙少康（左）「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，法院認為相關說法並非事實，判決周與民視共同負侵權責任。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕媒體人周玉蔻批評中廣董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院認定構成侵害名譽，判她與民視應連帶賠200萬元，另周玉蔻個人再賠20萬元。民視已先行支付趙少康205萬元餘，並向周追討150萬元。相較周於9月庭審曾嗆「我沒告它就很好了」，今於台北地方法院再開庭時，她態度180度轉變，律師稱已委託共同友人與民視洽談和解，並請法官給予私下協調時間。

回顧案情，2021年8月，放言傳媒曾刊文質疑趙少康對親生子女的照顧；周玉蔻去年在臉書及節目中指控趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」。法院審理認為，上述說法非事實，且欠缺合理查證，因而判決周玉蔻與民視共同負侵權責任。

北院今年9月開庭時，周玉蔻辯稱，她僅領取少額主持費，節目內容審核由民視全權負責，並反稱「我沒有告它就已經很好了」。不過，僅時隔兩個月，周玉蔻今於庭上態度卻180度轉變，為人律師表示，她已委託共同友人與民視商談和解可能性。

周玉蔻曾強調，主持人收入僅限於節目主持費，節目廣告與YouTube收益及相關支出理應由民視全權負責。她指出，若民視自認審核失當，應自行承擔責任，而非將責任推給主持人。

民視律師則表示，依判決確定，周玉蔻與民視須連帶賠償200萬元，而民視已分兩次支付趙少康205萬8022元，依合約若周玉蔻造成損害，民視有權向周玉蔻追償，因此提起150萬元訴訟。

周玉蔻律師當時反駁，合約並未約定連帶債務內部分擔方式，依民法第280條但書規定，應由民視單獨負擔，且節目為預錄，播出與否及內容皆由民視決定，主持人僅能信賴審核機制，如衍生爭議，應由電視台負責。判決已明確區分周玉蔻在「辣新聞152」與民視節目共同侵權須連帶賠200萬元，而周玉蔻個人在臉書及放言傳媒的發文另賠20萬元，兩者不可混為一談，況且周主持費僅1萬5000元，即便計算責任，也應有限。

民視律師則指，20萬元的判賠，僅限周玉蔻在臉書及放言媒體的言論，與節目共同侵權的200萬元互不抵消。

台北地院今開庭時，周玉蔻態度大轉，律師向法官表示，她希望雙方有談和解的空間，已委託中間友人洽談調解，請法官給予私下協調時間，並希望未來庭期能延後，民視律師亦表示支持。庭末，法官諭知將下次庭期訂於明年2月10日。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中