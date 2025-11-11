最帥營運長性別趴曝光愛的結晶！愛雅驚爆生男孩過戶給「他」

〔記者陽昕翰／台北報導〕「網紅CEO」森田攜手「最帥營運長」Vic陳雋希，共同為品牌「愛的結晶」舉辦性別趴，兩位創辦人戳破氣球揭曉雨衣的全新配色「薄荷銀光」。談及人生規劃，森田透露：「我一直很喜歡小孩，想生一男一女，希望能在40歲前完成。」他已認了好友愛雅的小孩當乾兒子，還未出生就充滿父愛，打趣：「愛雅說生男孩就要過戶給我，我還當真了！」

網紅CEO森田（右）與最帥營運長陳雋希舉辦性別趴。（快電商提供）

Vic則笑言目前暫無生子計畫：「一隻毛孩就讓我手忙腳亂！如果真的要生，小孩一個就好，50歲以前都可以接受。」透露每次出國都會買禮物給姊姊的小孩，「用禮物賄賂他們，每次看到我都超開心。」

森田跟陳雋希開箱品牌的新雨衣。（快電商提供）

這次他們為了品牌舉辦性別趴造勢，森田對新品充滿自信，他表示：「我自己非常喜歡！配色大膽，是市面上雨衣沒有的！這款算是精品界的雨衣。我自己平常有騎摩托車，很了解大家對方便與時尚的需求，不會只穿一次就想丟掉，想帶給大家一款實用又經得起考驗的雨衣。」Vic則大力推薦：「新色薄荷銀光是特別挑選過的顏色，在機能與布料上都有高要求，亮色系除了兼具質感，也能提升安全性。」

