婚禮歌手竟是超夯八點檔男神！他驚呼新郎大度：願意讓偶像搶風頭

江國賓（右）當婚禮歌手。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江國賓出道30多年，除了代言活動，日前也在粉絲婚禮擔任婚禮歌手。他透露一位多年資深粉絲的婚禮新郎早在一年前就透過經紀人秘密聯絡，希望能給新娘一個驚喜，「新娘從小就喜歡我，還抽中過我的簽名照一次，新郎說她常開玩笑要找一個跟我同姓的男人，沒想到真的如願！」

婚禮當天，新娘入場後播放了一段介紹她最愛偶像江國賓的VCR，接著江國賓在《給你們》這首歌的旋律中登場獻唱，全場驚呼連連。他笑說：「看到新娘那種又驚又喜的表情，我也很感動，覺得能成就一樁美事是很棒的事。」他也大讚新郎的體貼與大度，「願意讓偶像來搶風頭，真的不容易！」

江國賓是新娘從小到大的偶像，驚喜現身當婚禮歌手。（三立提供）

另外，他近日在三立八點檔《百味人生》中飾演的角色造型也頗具巧思，為展現「日式會長風格」，特別請合作20年的髮型師每兩週早上8點為他修剪造型，並由老師傅手工訂製無西領西裝。

他出場時以「老頑童」的方式登場，既幽默又有氣勢，角色個性鮮明，為劇情增添亮點。劇中他維護趙家名聲與利益的堅毅一面，加上與岳虹之間曖昧又糾結的情感線，也讓粉絲津津樂道，觀眾留言表示兩人不停打嘴鼓好有趣，兩人在一起太速配了。

江國賓不只拍戲，還有代言收入入帳。（三立提供）

江國賓笑說，這陣子真的忙到分身乏術，但能同時兼顧工作、健康與粉絲情誼，是人生最幸福的狀態。「我希望自己不只是戲裡的角色，也能在生活中傳達溫暖與正能量。」

