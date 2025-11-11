自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳亦凡傳獄中絕食身亡 被酸假的「他沒膽量」

正在獄中服刑的吳亦凡，近日被瘋傳絕食身亡。（翻攝自微博）正在獄中服刑的吳亦凡，近日被瘋傳絕食身亡。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來中國娛樂圈謠傳因性侵案遭判刑13年的男星吳亦凡，從偶像男神變階下囚，驚爆疑在獄中絕食身亡，儘管消息未獲中國官方證實，財經網友胡采蘋今（11）日中午直接在臉書斗膽表示：「吳亦凡怎麼可能絕食身亡，他要是有這個guts（指膽量），當初也不會搞成這樣，絕食要勇氣要有視死如歸的精神，吳亦凡連面對女人的勇氣都沒有，怎麼可能絕食身亡。」

胡采蘋分析，吳亦凡如果真的死在牢裡，八成就是吃了中國監獄的過期黃麴毒素米，得了肝炎或肝癌，「傳說中國文藝評論家劉曉波，就是這樣才得肝癌過世的」，她更表示：「牛驥同一皁（意喻不分賢能愚昧，致使有德者陷入困境）啊。」

現年35歲吳亦凡因強姦罪入獄，傳聞服刑地點位於北京或河北一帶監獄，近日有人爆料他因長期拒絕進食導致身體衰竭，11月初於獄中過世。

而這已是吳亦凡入獄以來第3次傳死訊，消息迅速發酵，吸引大批網友注意。吳亦凡的死訊真假尚未證實，近日更有人傳出屍體已經被「秘密處理」，部分自媒體帳號還繪聲繪影地說「官方下令封口」，加上許多相關貼文被刪除或者限權，引發更多揣測。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中