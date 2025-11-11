吳亦凡傳獄中絕食身亡 被酸假的「他沒膽量」

正在獄中服刑的吳亦凡，近日被瘋傳絕食身亡。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來中國娛樂圈謠傳因性侵案遭判刑13年的男星吳亦凡，從偶像男神變階下囚，驚爆疑在獄中絕食身亡，儘管消息未獲中國官方證實，財經網友胡采蘋今（11）日中午直接在臉書斗膽表示：「吳亦凡怎麼可能絕食身亡，他要是有這個guts（指膽量），當初也不會搞成這樣，絕食要勇氣要有視死如歸的精神，吳亦凡連面對女人的勇氣都沒有，怎麼可能絕食身亡。」

胡采蘋分析，吳亦凡如果真的死在牢裡，八成就是吃了中國監獄的過期黃麴毒素米，得了肝炎或肝癌，「傳說中國文藝評論家劉曉波，就是這樣才得肝癌過世的」，她更表示：「牛驥同一皁（意喻不分賢能愚昧，致使有德者陷入困境）啊。」

現年35歲吳亦凡因強姦罪入獄，傳聞服刑地點位於北京或河北一帶監獄，近日有人爆料他因長期拒絕進食導致身體衰竭，11月初於獄中過世。

而這已是吳亦凡入獄以來第3次傳死訊，消息迅速發酵，吸引大批網友注意。吳亦凡的死訊真假尚未證實，近日更有人傳出屍體已經被「秘密處理」，部分自媒體帳號還繪聲繪影地說「官方下令封口」，加上許多相關貼文被刪除或者限權，引發更多揣測。

