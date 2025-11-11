《艾蜜莉在巴黎》女星魔鬼訓練8個月 超強琴藝竟矇過東京總指揮

卡蜜兒拉扎最近在新片《天才琴手》彈得一手好琴，完全看不出是新手。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕法國新生代女星卡蜜兒拉扎最近在新片《天才琴手》，飾演法國天才雙胞胎鋼琴家「普萊納姊妹」中的姊姊克萊兒，在片中彈得一手好琴，完全看不出是新手，就連日本東京交響樂團總指揮佐佐木新平都差點被矇住。

青春甜美的卡蜜兒拉扎，畢業巴黎佛洛朗電影戲劇學院，曾與法國導演吉翁卡列、奧利維耶阿方索，甚至好萊塢名導克林伊斯威特等合作過，並以Netflix 全球熱播影集《艾蜜莉在巴黎》打開國際知名度。

請繼續往下閱讀...

但卡蜜兒試鏡《天才琴手》過程艱辛，歷經三輪、才終於見到父子檔導演菲迪里克波提和瓦倫汀波提，確定參演後，還鼓勵「閨蜜」室友梅蘭妮侯貝爾也去試鏡爭取演「姊姊克萊兒」，最後兩人竟真的雙雙錄取，如願一起飾演「普萊納姊妹」。

卡蜜兒拉扎（左）和梅蘭妮侯貝爾為《天才琴手》魔鬼訓練8個月，展現驚人琴藝。（海鵬提供）

有趣的是，卡蜜兒原先根本不會彈鋼琴，心虛地去試鏡「妹妹珍妮」角色，還接受連續8個月鋼琴課的魔鬼訓練，最後卻因「琴藝驚人」在開拍前三個月突然被「換角」，一舉升格成主見堅強、個性堅毅的姊姊，讓她又驚又喜。《天才琴手》將於本周五（14日）在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法