娛樂 最新消息

金馬獎公布超華麗頒獎陣容 西島秀俊、小島秀夫紅毯合體耀星光

李安導演不論多忙都會盡力出席支持金馬獎。（金馬執委會提供）李安導演不論多忙都會盡力出席支持金馬獎。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會今（11）日公布第62屆金馬獎頒獎嘉賓，包括日本金像獎影帝西島秀俊將與好友「遊戲鬼才」小島秀夫在星光大道合體、金馬影帝張震，以及七位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩，兩位男配角得主林柏宏與劉冠廷，金獎監製李烈、葉如芬等人，還有不論多忙都會盡力出席支持金馬的李安導演，皆為本屆頒獎嘉賓。

第62屆金馬獎頒獎人西島秀俊。（金馬執委會提供）第62屆金馬獎頒獎人西島秀俊。（金馬執委會提供）

第62屆金馬獎頒獎人小島秀夫。（金馬執委會提供）第62屆金馬獎頒獎人小島秀夫。（金馬執委會提供）

西島秀俊是今年金馬影展的焦點影人，除了出席《在車上》的大師講堂與閉幕片《最親愛的陌生人》映後座談，還會在「金馬電影大師課」與同行們分享演員之道。頒獎典禮當天，他會先和另一位備受矚目的日本嘉賓小島秀夫一起走紅毯，再和合作演出的金馬影后桂綸鎂一塊頒獎。

曾以《緝魂》勇奪金馬獎最佳男主角的張震，今年再以《幸福之路》問鼎影帝，結果出爐前，先當頒獎人。曾以《真假千金》獲得第十屆金馬影后的旅日巨星翁倩玉，將與共演新作並曾多次入圍金馬獎的陳意涵頒獎。同是金馬獎男配角得主也都主持過頒獎典禮的林柏宏、劉冠廷，將以金馬學長學弟之姿，聯袂登台。以《看我今天怎麼說》榮登上屆金馬影后的鍾雪瑩，繼續傳承榮耀。

暌違多年再以《我們意外的勇氣》角逐影后的劉若英，擁有金馬獎最佳女主角與女配角的楊貴媚，最近升格當媽媽並兩度獲得金鐘獎最佳女主角的許瑋甯，都將亮麗登場。曾以《濁水漂流》入圍男配、今年以《大濛》挑戰影帝的港星柯煒林，首部電影《返校》即入圍新演員、本屆以《我家的事》角逐男配角的曾敬驊，則是新生代明星代表。甫獲金鐘獎最佳男主角的鳳小岳，與合演過《女朋友。男朋友》、今年以《深度安靜》入圍影帝的張孝全，將再度同台。新馬電影表現出色，曾以《男兒王》入圍金馬影帝的新加坡演員李國煌，可望為典禮帶來妙語如珠的表現。

今年頒獎典禮的另一亮點是銀幕母女大團圓。《孤味》的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳三姊妹，將齊聚一堂為銀幕上的母親陳淑芳獻上「終身成就獎」。金馬影后林嘉欣將帶領《美國女孩》兩名女兒方郁婷、林品彤上台頒獎，也替再度角逐影后的方郁婷加油打氣。資深監製、也是「年度台灣傑出電影工作者」得主李烈、葉如芬，則將頒發同個獎項給燈光師鍾瓊婷，女性影人傳承意義濃厚。金馬執委會主席李屏賓與本屆評審團主席廖慶松則將揭曉最佳劇情片。

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

點圖放大header
點圖放大body
