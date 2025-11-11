澀谷昴台語喊水啦！自爆退關8吃苦頭：我與橫山裕亦敵亦友

澀谷昴即將在11月22日在新莊開唱。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本歌手澀谷昴（SHIBUTANI SUBARU）在2018年宣布退離開「關8」，以單身形式展開音樂活動。他即將在11月22日於新莊Zepp New Taipei舉行亞巡「SU」台北站，記者教他日文「SUBARASHI」的台語「水啦」（suí），他也現學現賣，笑翻現場眾人。

澀谷昴2019年原本要來台開唱，卻因為疫情中斷。（大鴻藝術BIG ART提供）

澀谷昴原本在2019年要來台開唱，遺憾因為疫情取消，相隔6年才終於實現諾言，被問到心情如何？澀谷昴表示：「有一種終於要舉辦的感覺，非常開心，當時在疫情也是無可奈何的事情，心裡有一點遺憾，現在終於能見到台灣粉絲，雖然隔了滿久了，但我覺得這個時間很好，我會用盡全力演出。」

單飛6年，澀谷昴被問到最大的成長以及改變，他表示過去從來沒有嘗試過一個人創作、一個人完成專輯製作，這是他最大的挑戰，在單飛之後，從錄音開始的每一個過程對他來說都是初體驗，「我不是完全音樂人的背景出身，本來是唱跳團體，既然我決定要以音樂人身分出發，這樣一整套的音樂活動，對我來說是很不一樣的體驗，一開始吃了很多苦頭，也懊悔。」

澀谷昴受訪時，字字句句都是音樂，看得出他對音樂的熱愛。（大鴻藝術BIG ART提供）

萬事起頭難，澀谷昴慶幸自己沒有放棄，如今的自己已經很自由自在，能夠很從容的進行活動。被問到如果重返當年會不會想再加入傑尼斯事務所，或者挑戰其他人生？澀谷昴說得老實，坦言其實自己沒有具體分類「想當偶像」還是「想當音樂人」，「這個分類決定權其實在於觀眾，我覺得我就是澀谷昴這個人，我想要唱歌是不會改變的！」非常渋谷すばる風格的回答。

他最近與前隊友、現SUPER EIGHT的橫山裕合作新歌《繋がる》，甚至一起召開「YYSS」演唱會，實為日本演藝圈的罕例。他透露當初是橫山裕要製作個人專輯，向他邀歌，因此寫出了《繋がる》這首歌。橫山裕、澀谷昴的「羽毛CP」相當受歡迎，兩人也是一起長大的好朋友，澀谷昴分享，兩人雖然私下偶爾會吃飯，不過已經很久沒有一起工作了，這次在錄音室錄音、討論、拍MV，最後再一起上台，澀谷昴直言非常懷念且新鮮。

澀谷昴（右）稱不敢跟橫山裕對眼，是因為怕哭出來。（翻攝自X）

「我們原本是同一個團體，現在以獨立歌手的身分合作，很開心，很新鮮的是以前是成員、自己的夥伴，這次我以客觀的角度來看橫山裕的演出，獲得了很多刺激跟影響！」澀谷昴稱兩人的關係如今變成是「亦敵亦友」，當天演出自己先在後台欣賞橫山裕表演，「真的覺得非常帥氣，我受到了震憾以及鼓舞，想要好好加油！」不過也透露，一起在舞台上表演時雖然是種非常激烈的碰撞，不過故意不跟他對視，「我怕我會哭出來！」

兩人從15歲就一起加入傑尼斯事務所，至今已經認識30年，澀谷昴稱本來兩人就是碰到面就不需要說話的類型，看彼此表情就知道想說什麼，「這麼多年後見面，聽到一點聲音動靜就知道就知道他在幹嘛，聽到他在擤鼻涕，發現這麼小的事情我都可以注意到，實在是有點害羞。」至於橫山裕最近挑戰馬拉松獲得全國矚目，澀谷昴表示非常感動，不過一點也不想去挑戰。

澀谷昴有信心會為粉絲帶來精彩表演。（大鴻藝術BIG ART提供）

從未來過台灣的澀谷昴，對此次台灣行十分期待，他希望在沒有任何情報的情況下，與台灣歌迷面對面接觸，他強調「我有信心讓大家開心幸福」。澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI購票資訊請上 遠大售票系統。

