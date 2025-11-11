自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜遊新加坡成「打卡景點」曝光私人行程同遊女星

胡瓜遊新加坡。（下面一位提供）胡瓜遊新加坡。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube《下面一位》，最新一集播出胡瓜到新加坡出差工作，沿途記錄在新加坡旅遊的一切，一路上胡瓜從機場一直到免稅店，沿路都遇到許多粉絲，胡瓜也展現親民模樣熱情和大家打招呼，面對拍照也來者不拒，彷彿變成熱門打卡點，甚至還有觀眾要求胡瓜原音重現「下面一位」，胡瓜也大方滿足對方，零架子非常親民。

胡瓜遊新加坡。（下面一位提供）胡瓜遊新加坡。（下面一位提供）

來到新加坡剛好遇上榴槤季，胡瓜透過民間友人帶路，來到新加坡的榴槤王，胡瓜一看到榴槤不只大口狂聞香氣，還一連串的吃了三波不同品種的榴槤，吃到欲罷不能停不下來，完全陷在榴槤的世界裡。

此趟旅程還有賴慧如加入，兩人大啖新加坡美食，吃的如癡如醉，胡瓜也想將這些美味獨家介紹給下面一位的觀眾朋友。

胡瓜與賴慧如新加坡吃美食。（翻攝自YT）胡瓜與賴慧如新加坡吃美食。（翻攝自YT）

隨後來到新加坡的夜間動物園，胡瓜笑說這個時間到底是來看動物還是被動物看，坐著巴士，看到各種動物的夜間生態，台灣沒有的獨家體驗讓胡瓜耳目一新。

寵粉出了名的胡瓜也在動物園內的商品店狂買，心心念念要送給面粉的禮物，在一旁的賴慧如甚至被當成人體購物籃，不斷幫胡瓜拎娃娃，滿載而歸讓賴慧如讚嘆：「也太寵粉！連我都想去抽獎了！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中