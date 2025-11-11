胡瓜遊新加坡成「打卡景點」曝光私人行程同遊女星

胡瓜遊新加坡。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube《下面一位》，最新一集播出胡瓜到新加坡出差工作，沿途記錄在新加坡旅遊的一切，一路上胡瓜從機場一直到免稅店，沿路都遇到許多粉絲，胡瓜也展現親民模樣熱情和大家打招呼，面對拍照也來者不拒，彷彿變成熱門打卡點，甚至還有觀眾要求胡瓜原音重現「下面一位」，胡瓜也大方滿足對方，零架子非常親民。

胡瓜遊新加坡。（下面一位提供）

來到新加坡剛好遇上榴槤季，胡瓜透過民間友人帶路，來到新加坡的榴槤王，胡瓜一看到榴槤不只大口狂聞香氣，還一連串的吃了三波不同品種的榴槤，吃到欲罷不能停不下來，完全陷在榴槤的世界裡。

此趟旅程還有賴慧如加入，兩人大啖新加坡美食，吃的如癡如醉，胡瓜也想將這些美味獨家介紹給下面一位的觀眾朋友。

胡瓜與賴慧如新加坡吃美食。（翻攝自YT）

隨後來到新加坡的夜間動物園，胡瓜笑說這個時間到底是來看動物還是被動物看，坐著巴士，看到各種動物的夜間生態，台灣沒有的獨家體驗讓胡瓜耳目一新。

寵粉出了名的胡瓜也在動物園內的商品店狂買，心心念念要送給面粉的禮物，在一旁的賴慧如甚至被當成人體購物籃，不斷幫胡瓜拎娃娃，滿載而歸讓賴慧如讚嘆：「也太寵粉！連我都想去抽獎了！」

