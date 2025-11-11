自由電子報
娛樂 最新消息

賓賓哥控圤智雨設局勒索7位數 公布手法「跟黑道沒兩樣」

〔娛樂中心／綜合報導〕擁有逾60萬粉絲的直播主賓賓哥，昨（10）日親赴新北地方法院遞狀提告，控訴近期TikTok平台爆發的網紅霸凌與勒索事件絕非單純口角，而是一起有組織、有操控的犯罪行為。

賓賓哥指出，事件主謀為圤智雨，多次聯合兩組直播主「小諺聊佛牌」與「大家都有佛牌戴」，三方在直播中互稱兄弟，不斷在節目中對他發動攻擊、造謠與嘲諷，造成他長期精神壓力與名譽損害。他更在臉書限動揭露：「這件事背後有人操控，已不是單純糾紛。」

賓賓哥臉書限動揭露「背後操控勢力」。（翻攝自臉書）賓賓哥臉書限動揭露「背後操控勢力」。（翻攝自臉書）

賓賓哥爆料，圤智雨曾找來「自稱媒體高層」的人與他接洽，對方持假資料恐嚇他，聲稱握有八個錄音檔與不雅照，要求在11月12日前支付7位數金額，否則將公開內容。他痛批：「這不是爆料，這是犯罪！威脅要錢，跟黑道沒兩樣！」

據了解，賓賓哥遭恐嚇長達3個月，對方以「協調金」為名意圖勒索。賓賓哥強調，他已蒐集所有證據，包括直播錄影、錄音與對話紀錄，並由律師團隊正式提告。律師指出，涉案人恐觸犯恐嚇取財、妨害名譽與散布不實資訊等罪嫌，絕不容姑息。

