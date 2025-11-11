日本國寶殞落！黑澤明御用班底仲代達矢辭世 享耆壽92歲

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本國寶級演員仲代達矢今（11）公布辭世噩耗，享耆壽92歲；他自小就嚮往電影世界，多次參演黑澤明的經典電影，一代傳奇就此殞落，令許多影迷心碎不已。

仲代年少時喪父，小學時常受欺負，自述「性格內向害羞」，他曾說：「沒有學歷，要活下去只有拳擊手或演員兩條路。」曾短暫接觸拳擊運動。

仲代達矢永別銀幕，享耆壽92歲。（翻攝自X）

轉捩點出現在19歲那年，當時他在大井賽馬場打工，一位20多歲的男子對他說：「你長得不錯，何不試著當演員？」

這名男子甚至替他付了報名費，並開車送他去考試。結果他順利考上俳優座養成所，踏出演藝之路。

仲代達矢1956年正式踏入電影界，曾演出黑澤明導演的《大鏢客》、《影武者》、《亂》、小林正樹的《日本人》等經典作品，是日本影壇的傳奇人物之一，並屢獲國內外電影獎項肯定。

仲代達矢過去是黑澤明御用班底，一生奉獻表演。（達志影像）

此外，他也與成瀨巳喜男、岡本喜八、市川崑、五社英雄等日本代表級導演合作，留下無數影史名作；晚年則活躍於電視與藝術電影，如NHK劇《大地之子》、小林政廣導演的《日本的悲劇》等。

1975年，仲代達矢創立培養演員的劇團「無名塾」，致力於後輩培訓，堅信無論成名與否，任何演員都能懷抱初心、回到修煉的原點，從而培育出多位日本演藝界的中堅與實力派，包括役所廣司、益岡徹、瀧藤賢一等人，並在電視劇領域也有多方活躍。

仲代達矢於2007年獲頒日本「文化功勞者」，2015年更榮獲「文化勳章」，象徵對日本藝術界的卓越貢獻。

