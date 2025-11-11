自由電子報
娛樂 音樂

張信哲倫敦合體蓋瑞巴洛 《太想愛你》葉良俊現身全場驚呼

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌王子張信哲二度唱進英國，「未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會」在倫敦 「OVO Arena Wembley」盛大登場，這場倫敦站好事多磨，原本早在5年前就要舉辦，無奈碰上疫情攪局，終於在2025年重返倫敦。張信哲感動直說：「真的非常感謝大家，我也很健康，終於熬過了這個疫情，重新聚集在倫敦，一起實現之前約好的演唱會。」

張信哲在英國倫敦開唱。（潮水音樂提供）張信哲在英國倫敦開唱。（潮水音樂提供）

張信哲在演唱會上向全場觀眾致意：「這個讓大家久等了！」隨即興奮喊出：「我在這邊還忍不住要講倫敦，我來啦！」全場掌聲與歡呼聲瞬間掀起。他笑問觀眾：「也不知道今天是暖氣太強，還是大家太熱情？」又說：「太熱情嗎？都有嗎？」語畢脫下外套，掀起全場第一個高潮。

張信哲在台上談到：「其實，本來未來式演唱會的海外第一站要設在倫敦，可是呢，好事多磨，遇到了疫情。對，隔了五年，才在倫敦上演。」又感性表示：「本來是想在倫敦開頭，把祝福帶向世界的每一地，但沒有關係，我們終還是相聚在一起了！」

張信哲舉辦「未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會」。（潮水音樂提供）張信哲舉辦「未來式 OUR STORY 世界巡迴演唱會」。（潮水音樂提供）

令人驚喜的是，《太想愛你》的作曲人葉良俊也現身倫敦站，親臨現場力挺張信哲，兩人重逢畫面引發觀眾驚呼，見到還有許多粉絲特地飛到倫敦，他感動回應：「其實對我來說，我非常珍惜跟你們相聚的每一刻、每一分、每一秒。謝謝。我知道有很多朋友從世界各地飛過來，對吧？謝謝！」他溫柔地問：「下一站，還會繼續陪嗎？」下一站他將至法國巴黎開唱。

張信哲與葛瑞巴洛相見歡。（潮水音樂提供）張信哲與葛瑞巴洛相見歡。（潮水音樂提供）

張信哲與《太想愛你》的作曲人葉良俊相逢。（潮水音樂提供）張信哲與《太想愛你》的作曲人葉良俊相逢。（潮水音樂提供）

張信哲這次到英國，也趁空與接招合唱團的蓋瑞巴洛相見歡，兩人曾於2019年攜手合作英文新歌《A Matter of Love》。有趣的是，2019年他們見面都在聊音樂，當下忘了合照留念，張信哲原以為隔年「皇家亞伯廳」演唱會就會再見面，沒想到一別就是6年，連一張合照都沒有。這次再重逢見面先笑說：「這次要先拍照！」有望重啟新的合作。

