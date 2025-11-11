自由電子報
娛樂 最新消息

顏正國書法遺作首曝光 鋼鐵爸：罹癌邊咳嗽邊創作

〔記者陳建志／台中報導〕藝人顏正國上月罹癌過世，並在本月8日舉辦告別式，因一度走偏入獄服刑，在監獄中學得一手好書法，出獄後成為更生人，幾乎每年都參加更生美展，今天「2025更生美展」在台中大墩文化中心開幕，現場展出顏正國的兩幅書法作品，其中一幅更是罹癌後創作，生前結拜大哥「鋼鐵爸」代表出席透露，當時是邊寫邊咳嗽完成作品，而這幅生前最後的書法作品「五十已過容顏老…….為何只許春回去，卻不容我再少年」，似乎是他罹癌後期的心境寫照。

已故藝人顏正國，生前書法創作「五十已過容顏老」，今天在「2025更生美展」展出，結拜大哥「鋼鐵爸」透露創作時的心境。（記者陳建志攝）已故藝人顏正國，生前書法創作「五十已過容顏老」，今天在「2025更生美展」展出，結拜大哥「鋼鐵爸」透露創作時的心境。（記者陳建志攝）

昔日以《好小子》系列電影爆紅的男星顏正國，上月驚傳因肺腺癌離世，本月8日舉辦他的人生畢業典禮，今天「2025更生美展」展出他罹病後期的書法創作「五十已過容顏老」，「五十已過容顏老，孤獨半生情未了，不知何時春來到，草長鶯飛馬兒跑，我是凡人不是仙，遇事只能問蒼天，為何只許春回去，卻不容我再少年」，似乎是他罹癌後期的心境寫照。

結拜大哥「鋼鐵爸」今天代表出席，透露這幅書法是他今年6月開始創作，當時已經病發7個月，身體很虛弱，只剩56公斤，經常邊寫邊咳嗽，因為一直寫不出他要的感覺，所以一改再改，最終完成這幅他最滿意的作品，因自己也已經過了50歲，這句「五十已過容顏老」真的讓自己感觸良多。

「2025更生美展」今天開幕，現場展出已故藝人顏正國兩幅書法作品。（記者陳建志攝）「2025更生美展」今天開幕，現場展出已故藝人顏正國兩幅書法作品。（記者陳建志攝）

當時曾問他為何想寫這幅書法？顏正國很感嘆說自己已經50歲了，而最後兩句「為何只許春回去，卻不容我再少年」，正是感嘆時光無法再倒轉。

「鋼鐵爸」說，顏正國過世後二、三天，自己再回想這幅作品的內容，覺得阿國似乎冥冥中知道某些事情，自己也覺得某些姻緣際會，讓一些事情似乎是早已安排好，在某年某月某日來發生，才能讓他的作品在告別式後3天和大家見面，很感謝也很感動，更保協會把阿國的字畫又拿出來展覽，很榮幸能代表他出席領獎，也謝謝大家對他的照顧。

