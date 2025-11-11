自由電子報
「殺假Boys」出道啦！蔣萬安、謝國樑臉書被灌爆 罵聲一片

台北市長蔣萬安萬聖節嘉年華，扮成SAJA Boys。（資料照；記者林正坤攝）台北市長蔣萬安萬聖節嘉年華，扮成SAJA Boys。（資料照；記者林正坤攝）

〔記者胡御柔／台北報導〕颱風「鳳凰」步步逼近，全台籠罩在風雨中，氣象局持續發布海上及陸上颱風警報。今（11）日多地宣布停班停課，不過「北北基桃」四地這次卻未能步調一致，僅桃園全區放假，新北部分停班課，台北與基隆則維持正常上班上課，引發民眾不滿與熱議。

不少民眾早晨出門時就大喊「這雨也太誇張！」，紛紛湧入各縣市長的臉書留言抒發怨氣。台北市長蔣萬安的臉書成為重災區，底下留言區瞬間淪為民怨牆，網友怒喊：「蔣不聽欸！」、「蔣幾次了！」、「看看桃園！」。還有人搭上上次蔣萬安扮演「SAJA Boys」的話題，創意留言「不放 ja（假）boys」、「殺 ja（假）boys」，諷刺意味十足。

不僅台北市，基隆市長謝國樑的臉書也遭到網友湧入留言批評，許多基隆市民抱怨：「雨這麼大你自己騎車看看！」、「市長不要因為住台北就這樣欸！」、「瑞芳都放假了，基隆在旁邊沒放？」。

反觀桃園市長張善政臉書氛圍卻截然不同，不少市民留言大讚：「市長好帥」、「市長是大好人」、「謝謝市長」，留言區一片歡欣鼓舞。

北北基桃同屬大台北生活圈，卻在颱風來襲時出現不同調決策，引發通勤族怨聲載道。有網友無奈表示：「上下班變成風雨大冒險」、「共同生活圈只是口號吧？」。

