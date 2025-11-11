古曜威離開台灣 BLACKPINK Lisa造型師出手變這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕古曜威推出新歌《只剩孤單陪我回家》，他選在雙11光棍節，公開三張單曲封面照，邀請粉絲們幫忙決定最終的封面照。團隊遠赴曼谷拍攝專輯封面，他的造型則邀來與Lisa同品牌的設計師打造。

古曜威推出新單曲《只剩孤單陪我回家》。（單純夢想文創事業提供）

古曜威出國進行4天拍攝，回想起這段工作過程，他分享：「出發前，我內心有點期待，但又想乾脆在台北拍就好，因為很擔心飛出去這幾天，家裡的貓咪（酷弟）該怎麼辦，還好好友願意每天來幫忙餵食跟照顧，才讓我放心的前往曼谷工作。」除了工作滿檔的行程，古曜威也透露：「雖然只待了四天，但我們前後按摩至少6次以上，真的在忙碌的拍攝後，能夠立刻按摩得到放鬆，這趟來曼谷，真的超值得的。」

古曜威的經紀人透露：「除了製作團隊是蕭亞軒御用的唱片製作人外，服裝設計師與BLACKPINK Lisa還是同品牌設計師，除了造型上，以灰、黑低調色系呈現之外，整首歌散發著濃烈的孤獨感，這首歌建議大家戴耳機收聽，會聽到很多小細節上的處理，更希望大家會喜歡古曜威的新歌。」

