鳳凰來襲李正皓祈福跪算盤 馬郁雯：有跪有誠意！

前主播馬郁雯製作圖卡呼籲鳳凰颱風來襲注意行車安全，爆笑的是，男友李正皓竟跪著算盤。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕鳳凰颱風來襲，台北市今（11）日只有士林區、北投區少數山區幾個里停班停課，其餘都正常上班上課，同為生活圈的桃園市則是停班停課，打破過去北北基桃共同決策的模式；台北市長蔣萬安受訪表示依據專業數據做的決定，至於明天是否放颱風假，會依照慣例與周邊縣市交換意見。

有趣的是，宣布角逐民進黨台北市市議員提名的三立新聞台前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯，一早曬出鳳凰颱風來襲圖卡，呼籲大家「馬上要注意」，「鳳凰颱風來襲，馬郁雯溫馨提醒，上班上課別忘了攜帶骨幹強勁小傘，注意行車安全，同時做好防颱措施，而我的小夥伴也幫忙祈求風調雨順。」

話說馬郁雯口中的「小夥伴」，當然就是男友、三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓，在她公開鳳凰颱風來襲圖卡，李正皓正跪著算盤，激喊風調雨順。

對此，馬郁雯爆笑回應《自由娛樂頻道》，她正經說：「加大風調雨順的力道，用心祈福。」最後補一句：「有跪有誠意！」

