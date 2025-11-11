自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鳳凰來襲李正皓祈福跪算盤 馬郁雯：有跪有誠意！

前主播馬郁雯製作圖卡呼籲鳳凰颱風來襲注意行車安全，爆笑的是，男友李正皓竟跪著算盤。（翻攝自馬郁雯臉書）前主播馬郁雯製作圖卡呼籲鳳凰颱風來襲注意行車安全，爆笑的是，男友李正皓竟跪著算盤。（翻攝自馬郁雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕鳳凰颱風來襲，台北市今（11）日只有士林區、北投區少數山區幾個里停班停課，其餘都正常上班上課，同為生活圈的桃園市則是停班停課，打破過去北北基桃共同決策的模式；台北市長蔣萬安受訪表示依據專業數據做的決定，至於明天是否放颱風假，會依照慣例與周邊縣市交換意見。

有趣的是，宣布角逐民進黨台北市市議員提名的三立新聞台前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯，一早曬出鳳凰颱風來襲圖卡，呼籲大家「馬上要注意」，「鳳凰颱風來襲，馬郁雯溫馨提醒，上班上課別忘了攜帶骨幹強勁小傘，注意行車安全，同時做好防颱措施，而我的小夥伴也幫忙祈求風調雨順。」

話說馬郁雯口中的「小夥伴」，當然就是男友、三立新聞台談話節目《新台派上線》主持人李正皓，在她公開鳳凰颱風來襲圖卡，李正皓正跪著算盤，激喊風調雨順。

對此，馬郁雯爆笑回應《自由娛樂頻道》，她正經說：「加大風調雨順的力道，用心祈福。」最後補一句：「有跪有誠意！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中