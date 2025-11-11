小煜出道20年爆「被劇組排擠」嚇壞！認了「1轉折」：原來這才是舞台的魔力

張郁婕（左起）、楊奇煜、唐從聖、方宥心和鎮萬鈞合作《生命中最美好的5分鐘》。（果陀劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕以音樂劇《三個傻瓜》與《生命中最美好的5分鐘》男主角身分廣為劇場觀眾熟知的「小煜」楊奇煜，近年積極投入舞台劇領域，明年即將出道滿20年的他，雖然上個月才以實境節目主持人身分榮獲金鐘獎，但仍將音樂劇視為自己演藝生涯的重要轉捩點。小煜回憶初次參與音樂劇演出時，最大的挑戰是排練方式的不同。他表示：「一開始最不適應的就是『排練』這件事。和電視劇不同，音樂劇需要反覆排練，不是對完詞或NG幾次就能完成的。我一度懷疑是不是被劇組排擠了。」

經過多次排練後，他才理解這是舞台表演不可或缺的過程，「讓自己與對手有察覺與調整的空間，找出不完美之處並加以修正。」

請繼續往下閱讀...

楊奇煜演出《生命中最美好的5分鐘》，感觸良多。（果陀劇團提供）

音樂劇也讓他重新定義「唱歌」這件事。小煜提到：「這與我過去在偶像團體時期『從表演中學習』的方式完全不同。後來上了專業歌唱課，才發現自己以前其實並不會唱歌，只是能發出旋律而已。」如今音樂劇邀約不斷，他說自己的進步有賴與眾多資深演員的合作與磨練：「我在音樂劇上的成長，都是和前輩們一起累積出來的成果，獨自一個人是做不到的。」

此外，小煜今年拿下金鐘「實境節目主持人獎」，與同樣入圍該獎項的蔡昌憲、「大霈」李霈瑜都曾在實境節目中被逼到極限、接受真實挑戰。如今三人跨足舞台劇領域，合作音樂劇《三個傻瓜》中，該劇以幽默與感動並陳的手法探討親子關係與教育理念，身為二寶爸的小煜表示，參與演出後最大的收穫，是重新思考「教育」的意義，「這齣戲讓我更加堅信，不能去限制孩子的發展，而是要學會尊重每個孩子與生俱來的天賦。」

全民普發一萬元登記熱潮延燒之際，雙11購物節也同步開跑。為讓藝文愛好者消費更有感，果陀劇場特別推出期間限定「千元看戲金」活動，邀請觀眾用行動支持劇場、回饋看戲樂趣。活動自2025/11/11-13限時舉行，凡於活動期間購買果陀劇場任一演出票價3000元（含）以上票券，即可獲得1000元看戲金抵用券乙張。抵用券可於下次購票時使用，使用期限至2026/7/21止。

購票詳情請上果陀劇場官網（www.godot.org.tw）或OPENTIX購票系統（www.opentix.life）查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法