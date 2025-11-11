蘿莉塔曝前任醉後逼她「嘴接黃湯」！吳姍儒被伸鹹豬手尪全程目睹

Sandy遭長輩伸鹹豬手，老公全程目睹。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班搭檔派翠克主持東森綜合《小姐不熙娣》，新一集以「白天紳士晚上鬧事？醉後人格全面上線！」為題，邀請甄莉、蔡逸帆、蘿莉塔、愛雅及班底Melody、Peggy，暢聊「酒後失控」的荒唐事件，揭開那些「最後大丈夫」級的驚人事蹟。

甄莉率先爆料有位男性友人奉行「出來玩大家就單身」的歪理，還經常趁酒醉專挑已婚女「喇舌」！此話一出，讓全場瞠目結舌，派翠克忍不住吐槽：「難不成是朋友妻最刺激？」引發全場議論。

蔡逸帆也驚訝問：「女生不會拒絕嗎？」甄莉坦言：「他其實長得蠻帥的耶。」一句話立刻讓全場女生集體秒懂，愛雅更搞笑補刀：「這個是根本不用講了啊，因為帥的OK啊」。

愛雅則分享曾被「業界知名愛把妹長輩」盯上，有次應酬唱歌局，那位長輩從頭到尾就虎視眈眈的盯著她，而趁她老公暫時離席招呼其他朋友時，竟趁機對她毛手毛腳，直到老公發現才被救出。

Sandy也大點頭共鳴，說自己有次遇到比爸爸還年長的長輩，在問候時竟被突襲親臉頰，讓她嚇到說不出話，老公還在旁全程目睹！Sandy哭笑不得直呼：「最怕遇到那種有喉音又喝醉的長輩！」全場秒懂笑翻。

最震撼的爆料莫過於蘿莉塔，她自爆曾遇過「醉後性癖」的前男友，讓主持人聽到當場石化。蘿莉塔回憶，有次男方喝醉回家，脫衣後霸氣喊她：「Baby，過來！」讓蘿莉塔滿懷期待的過去，隨後並把她壓下去說：「嘴巴張開」，霸總的行為讓蘿莉塔呼喊：「天啊！好浪漫喔」，原以為浪漫夜即將上演，沒想到對方掏出後竟是想尿在她嘴裡，Sandy與派翠克當場嚇傻，Sandy忍不住問：「那最後怎麼收場？」蘿莉塔笑回：「他還補一句『嘴巴不行臉上可以嗎？』」全場笑噴大喊：「有病喔！」

