娛樂 最新消息

F4演唱會「三缺一」 朱孝天傳「不在局內」今回應

F4合體生變將僅剩下3人，傳出朱孝天（後排右）不會參與巡演。（相信音樂提供）F4合體生變將僅剩下3人，傳出朱孝天（後排右）不會參與巡演。（相信音樂提供）

〔記者王靖惟／台北報導〕由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成的F4，自從在五月天演唱會上合體之後，屢傳4人將同台展開大型巡演，不過成員之一的朱孝天多次在直播中提前爆雷重要訊息，據傳合體計畫出現大變化，朱孝天今也針對此事首度回應。

相信音樂方9日發表訊息指出F3演唱會合作「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」由於回應中只提到3人，傳聞應該是少了朱孝天。

針對F4傳出「三缺一」消息，朱孝天方今天表示「我們也不清楚什麼情況。」似乎對F3重組的消息毫不知情，但被問及是否在準備演唱會時，回應者則曖昧表示「目前不方便透露」。

日前F4合體計畫生變，包括新專輯、巡演計畫停擺，據傳原因是朱孝天太愛在直播中爆料有關。對此，相信音樂曾表示：「感謝一起努力齊心前進促成這段美好的所有人。」沒有正面回應。

