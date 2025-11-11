中樂透1.2億喚不回劉真！辛龍沉寂5年：愛要多少歲月才能放下

愛妻「國標舞女王」劉真（右）逝世後，辛龍沉寂多時終於重返舞台。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國標舞女王」劉真於5年前因心臟主動脈瓣狹窄開刀不幸離世，享年44歲。她的丈夫辛龍自此全面淡出演藝圈，如今沉寂多時終於重返舞台，用新歌傾訴對愛妻的深切思念。

辛龍曾因50元就中樂透頭彩1.2億元，成了傳奇人物。他曾在訪談中透露，中獎後生活並未因此改變太多，反而更懂得珍惜與家人相處的時光，更笑說那份幸運「全都是劉真帶來的好運」。

遺憾的是，辛龍中了樂透卻慟失愛妻，劉真於2020年因心臟手術後病情惡化離世，辛龍深受打擊自此淡出幕前。

昨天辛龍終於露面，現身飛碟電台《夜光家族》節目，與主持人光禹分享近況。

辛龍的新歌《春暖花開》聽來細膩動人，歌詞中寫道：「沙灘上的海水看起來浪漫完美無瑕，浪花被風吹的高高低低千變萬化，如果呈現的無常，就是永恆的真相」、「愛要多少歲月才能學會放下」、「我知道世上沒有什麼感情能天長地久，但我曾經真真切切地愛一回就夠」，如同自勉面對人生的無常，也彷彿在對劉真訴說心聲。

