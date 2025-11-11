大家不要再靠夭颱風假！ 苦苓一席話突破盲點

中央氣象署11日說明鳳凰颱風最新動態。圖為上午9點15分版本。（中央氣象署提供）

〔記者林南谷／台北報導〕鳳凰颱風來襲，北北基桃這次颱風假打破以往同步的常規，新北市僅山區7個行政區停班、停課，引發民怨，昨晚訊息公布後，大批「咕嚕咕嚕大軍」湧入台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜臉書洗版罵爆。

作家苦苓稍早在臉書發文列舉12點，要大家就不要再靠夭颱風假了：

一、颱風假員工不上班很高興，但老闆也不用發這一天的薪水給你，所以颱風假根本不算是真的假。

二、就算政府宣布放颱風假，如果你是超商、電影院、百貨公司⋯⋯等店員，你還是可能被老闆要求上班，所以颱風假根本不算是假。

三、當然如果你堅持不去上班，老闆也不能拿你怎麼辦，只不過⋯⋯所以颱風假勉強只能算是政府宣布的「自由選擇無薪假」。

四、日本是沒有颱風假的，除非公司主動宣布，否則你不能不來。如果你因為風雨太大不能來，那要算你休假或請假。而且日本人聽到台灣有放颱風假，第一個反應都是「那工作怎麼辦？」

五、韓國也沒有颱風假，但是為了顧及學童的安全，教育部尊重各級學校的決定，可以視情況宣布停止上課。就醬。

六、香港因為地方小，如果掛起八號風球（相當於陣風9到12級）就會統一宣布放假，但如果風雨變小了就會宣布恢復上班，也就是只有「颱風停工時段」而很少整天的颱風假。

七、中國有颱風假，但是標準非常嚴苛，要在6小時內影響地區平均風力12級以上才放（台灣是平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上就放，差很多很多）——像這種風速就算不放假也沒人敢出門，這個假等於是假的。

八、越南、菲律賓也沒有颱風假，政府只會在颱風來前撤離危險地區人員。

九、美國沒有颱風、只有颶風*（其實只是名字不同，威力都相當），但美國也沒有颶風假。

十、台灣過去15年來，未達颱風假標準卻誤放假的天數以宜蘭最多，有22天，其次是台東21天，而台中與新北則各為19天。

十一、颱風來你不上班不領錢沒差，老闆們的心卻在滴血——全台灣每放一天颱風假，總共的經濟損失（包括大小企業和金融機構）是200億元，全台灣每個人平均損失870元，還不算你沒領的一天薪水——你真的沒有「賺到」。

十二、選舉快到了，縣市首長如果有敢不放颱風假的，算是很有尬此了。大家就好心一點、不要去出征人家了！

針對颱風假的決策，新北市長侯友宜（右）表示，依照科學依據做判斷。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜今（11）日受訪表示，大家按照科學依據做判斷，新北市山區有7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課。

侯友宜上午坐鎮新北市災害應變中心主持防颱工作會報，針對颱風假的決策考量，侯表示，每次颱風來襲的時候，北北基桃4個市都會分別聯繫，對決策做共同的、一致性的判斷，這一次也不意外，根據中央氣象署和新北市的氣候團隊，包括台大專業團隊及天氣風險管理公司，大家按照科學依據做判斷，所以新北市在山區有7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課，就做出停班停課的決定，「這一切按照所有的科學的依據，來做好停班停課的準備。」

