自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大家不要再靠夭颱風假！ 苦苓一席話突破盲點

中央氣象署11日說明鳳凰颱風最新動態。圖為上午9點15分版本。（中央氣象署提供）中央氣象署11日說明鳳凰颱風最新動態。圖為上午9點15分版本。（中央氣象署提供）

〔記者林南谷／台北報導〕鳳凰颱風來襲，北北基桃這次颱風假打破以往同步的常規，新北市僅山區7個行政區停班、停課，引發民怨，昨晚訊息公布後，大批「咕嚕咕嚕大軍」湧入台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜臉書洗版罵爆。

作家苦苓稍早在臉書發文列舉12點，要大家就不要再靠夭颱風假了：

一、颱風假員工不上班很高興，但老闆也不用發這一天的薪水給你，所以颱風假根本不算是真的假。

二、就算政府宣布放颱風假，如果你是超商、電影院、百貨公司⋯⋯等店員，你還是可能被老闆要求上班，所以颱風假根本不算是假。

三、當然如果你堅持不去上班，老闆也不能拿你怎麼辦，只不過⋯⋯所以颱風假勉強只能算是政府宣布的「自由選擇無薪假」。

四、日本是沒有颱風假的，除非公司主動宣布，否則你不能不來。如果你因為風雨太大不能來，那要算你休假或請假。而且日本人聽到台灣有放颱風假，第一個反應都是「那工作怎麼辦？」

五、韓國也沒有颱風假，但是為了顧及學童的安全，教育部尊重各級學校的決定，可以視情況宣布停止上課。就醬。

六、香港因為地方小，如果掛起八號風球（相當於陣風9到12級）就會統一宣布放假，但如果風雨變小了就會宣布恢復上班，也就是只有「颱風停工時段」而很少整天的颱風假。

七、中國有颱風假，但是標準非常嚴苛，要在6小時內影響地區平均風力12級以上才放（台灣是平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上就放，差很多很多）——像這種風速就算不放假也沒人敢出門，這個假等於是假的。

八、越南、菲律賓也沒有颱風假，政府只會在颱風來前撤離危險地區人員。

九、美國沒有颱風、只有颶風*（其實只是名字不同，威力都相當），但美國也沒有颶風假。

十、台灣過去15年來，未達颱風假標準卻誤放假的天數以宜蘭最多，有22天，其次是台東21天，而台中與新北則各為19天。

十一、颱風來你不上班不領錢沒差，老闆們的心卻在滴血——全台灣每放一天颱風假，總共的經濟損失（包括大小企業和金融機構）是200億元，全台灣每個人平均損失870元，還不算你沒領的一天薪水——你真的沒有「賺到」。

十二、選舉快到了，縣市首長如果有敢不放颱風假的，算是很有尬此了。大家就好心一點、不要去出征人家了！

針對颱風假的決策，新北市長侯友宜（右）表示，依照科學依據做判斷。（記者賴筱桐攝）針對颱風假的決策，新北市長侯友宜（右）表示，依照科學依據做判斷。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜今（11）日受訪表示，大家按照科學依據做判斷，新北市山區有7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課。

侯友宜上午坐鎮新北市災害應變中心主持防颱工作會報，針對颱風假的決策考量，侯表示，每次颱風來襲的時候，北北基桃4個市都會分別聯繫，對決策做共同的、一致性的判斷，這一次也不意外，根據中央氣象署和新北市的氣候團隊，包括台大專業團隊及天氣風險管理公司，大家按照科學依據做判斷，所以新北市在山區有7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課，就做出停班停課的決定，「這一切按照所有的科學的依據，來做好停班停課的準備。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中