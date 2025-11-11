自由電子報
娛樂 最新消息

辛龍失去劉真 「媽媽去另一個星球」陪愛女學會離別

劉真2020年因心臟主動脈瓣膜置換手術失敗過世，辛龍痛不欲生。（資料照）劉真2020年因心臟主動脈瓣膜置換手術失敗過世，辛龍痛不欲生。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣膜置換手術失敗過世，享年44歲，留下丈夫、藝人辛龍與年幼女兒。

辛龍在喪妻後選擇淡出螢光幕，睽違5年近日接受飛碟電台《夜光家族》主持人光禹專訪，平靜談起劉真過世後的日子，透露長時間與世隔絕，他說：「我大部分時間都在寫歌，回想太太離開的那一刻，我都還沒來得及跟她說內心話，她就羽化成仙。」家中也從熱鬧變得寂靜。

而女兒如何理解劉真離開？辛龍說：「我沒有選擇隱瞞，而是以朋友相處方式引導她，以宇宙概念陪她面對，理解『離開』意義。」他告訴女兒，人類住在地球，但宇宙有好多星球，也許還有外星人，「媽媽只是去了另一個星球。」

每個夜晚，辛龍都會為女兒說故事，「我解釋有些人會到另一個世界，有些生命在另一個空間，所以媽媽現在在另一個星球，女兒對孫悟空與媽祖娘娘都產生興趣，用這個故事告訴她，媽媽離開不是一個結束。」

辛龍說，女兒在一個月內慢慢理解後就開始接受，有一天平靜說：「原來是這樣子。」他表示，女兒沒有哭鬧，而是對生命延續開始有興趣。

