娛樂 音樂

（專訪）許哲珮被催眠看到前世驚奇景象 女兒向老師爆料：媽媽用魔法照顧我

〔記者陳慧玲／專訪〕「音樂精靈」許哲珮擁有催眠師證照，她的音樂工作室叫做「雪人」，孩子的名字中也有「雪」這個字，為何如此偏愛雪景、偏愛冬天？她受訪時分享原因，因為某次自己被催眠，看到前世的景象正是在冰天雪地中。

許哲珮擁有催眠師證照。（記者潘少棠攝）許哲珮擁有催眠師證照。（記者潘少棠攝）

許哲珮推出新專輯《樹洞裡可以悲傷》，歌迷都覺得她的歌聲好療癒，她擁有催眠師身分，前陣子新加坡歌手蔡淳佳來台接受媒體訪談時也提到，曾被許哲珮催眠，有了難得的體驗。許哲珮則說：「我去體驗催眠，顛覆我的生命，帶給我療癒和方向，這太激發創作者了。」

至於許哲珮自己，她也曾在被催眠時看到自己的前世，她談到：「我從小就對冬天、對雪特別有感，有次催眠看到我的前世，我看到我是個小男孩，走在雪地中，冰天雪地裡我好快樂，每到冬天，想念的人會回來，我可以理解，這就是情感連結。」因為喜歡冬天，許哲珮說她也喜歡過耶誕節，就連今年的演唱會也安排在12月底的冬天。

許哲珮被粉絲封為「創作才女」。（記者潘少棠攝）許哲珮被粉絲封為「創作才女」。（記者潘少棠攝）

談到新專輯《樹洞裡可以悲傷》，許哲珮說從籌備到推出歷時兩年多，也是她做過最久的專輯，再次和最有默契的王希文搭檔，8歲讀國小的女兒是她最佳宣傳員，在學校會問老師：「你有聽過我媽媽的歌嗎？」也常會問她的新歌YouTube有了嗎？想告訴同學可以去聽。另外女兒也會跟老師說：「我媽媽用魔法照顧我，我相信有魔法。」

許哲珮推出新專輯《樹洞裡可以悲傷》。（記者潘少棠攝）許哲珮推出新專輯《樹洞裡可以悲傷》。（記者潘少棠攝）

雖然常被粉絲封為「創作才女」，但許哲珮透露：「我也曾擔心，我會不會江郎才盡？我的寫歌超能力會不會不見？有段時間我會不曉得寫什麼才是自己要的，但現在的我不會設限主題，不會刻意寫成熟的歌，沒有李宗盛的歷練，就不會有那種感覺，現在對我來說題材反而更廣，我還是可以回到我的宇宙，生命厚度不同了，視角也會改變。」12月27日許哲珮將在北流SUB Live舉辦「Frozen Star」演唱會，購票可洽遠大售票系統。

點圖放大
點圖放大
