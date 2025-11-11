自由電子報
娛樂 最新消息

中國出高等教材 教你「如何嫁給劉宇寧」

劉宇寧外表帥氣，目前活躍於中國演藝圈。（翻攝微博）劉宇寧外表帥氣，目前活躍於中國演藝圈。（翻攝微博）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國男星劉宇寧近年爆火，吸取眾多粉絲，其俊美外型、大長腿、活躍於戲劇、歌唱舞台與綜藝節目，受到粉絲喜愛，近日中國社群出現一本教科書，書名就叫「如何嫁給劉宇寧」，引發討論。

網友po出一本書，書名為「如何嫁給劉宇寧」（翻攝自微博）網友po出一本書，書名為「如何嫁給劉宇寧」（翻攝自微博）

「如何嫁給劉宇寧」一書問世，立刻引發熱議，該書封面寫明出版者為「高等教育出版社」，其副標題則為「馬克思主義理論研究與建設工程重點教材」，po文者並無秀出內容頁面，也沒有導讀或內文大綱，內容究竟為何，一切憑讀者想像，引發大眾討論。

網友瘋狂討論「如何嫁給劉宇寧」這本書，甚至有人po出「2025年版」，表示這本書不只再版，甚至還改編了，但仔細一看，2025年版本上頭竟出現了AI製圖常出現的「異體字」，因此部分網友也紛紛質疑此兩本書都是AI製圖，並不是真的有這本「重點教材」。

網友也po出2025年版本，但上頭有AI製圖的痕跡。（翻攝自微博）網友也po出2025年版本，但上頭有AI製圖的痕跡。（翻攝自微博）

但喜愛劉宇寧的網友紛紛表示「哪裡買得到」「所以要如何嫁給劉宇寧？我真想知道wwww」、「馬上下訂一本來看」也有網友大喊「這世界我已經快分不清真假了」、「這本書不會是前妻寫的吧」

劉于寧是近年大陸火紅的男星，在台引發討論原因是因為「小姐不熙娣」的男主持人派翠克，長相與劉宇寧神似，隨後竟發生代班主持人吳姍儒隨意踩踏劉宇寧頭像道具，民眾怒批吳姍儒「沒水準」，導致製作單位及吳姍儒接連發聲道歉，劉宇寧在台就此引發討論。

